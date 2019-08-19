Гамбит Зеленского 4 Анатолий Амелин

19.08.2019, 17:27

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В идеале, Украине было бы хорошо не играть в игры больших дядей.

Бжезинский писал, что «Россия без Украины — не империя». А сегодня события развиваются так, что Дональд Трамп без Украины почти не президент.

В течение следующих недель очень вероятна встреча Владимира Зеленского и Трампа. Состоится она в Варшаве или в Нью-Йорке. В чем такая срочность?

Рейтинг Дональда Трампа падает перед президентскими выборами. Работу действующего главы государства не одобряют больше половины американцев. Для Трампа это своеобразный рекорд.

А вот показатели его основного соперника Джо Байдена — только растут. Байден — наиболее вероятный кандидат от Демократической партии.

Трампу нужно растоптать рейтинг Байдена, и он для этого хочет использовать Украину и Зеленского. В частности, планируется поднять историю, где Байден давил на Порошенко для увольнения Шокина, который расследовал дело BURISMA, в которой сын Байдена был членом совета директоров с очень недетской зарплатой.

Байден, работая на опережение, уже заявил, что в случае победы сделал бы Украину приоритетом своей политики. Так что, если Украина поддержит действующего президента США и сдаст Байдена, она станет причиной глобальных необратимых процессов, которые потом очень неприятно вернутся Украине.

При победе Байдена, которая очень вероятна, руку Украине никто из американского истеблишмента не подаст.

При победе Трампа, то и республиканцы с украинцами, сдающими других американцев, будут крайне осторожны и будут держаться на расстоянии.

Если не пойдем на сделку с Трампом и будем вести свою игру, нам сложнее будет ближайший год договариваться с американцами о поддержке, но мы же помним, что на Белом доме клином Америка не сошлась?

Так что гамбит (попытка быстро ворваться в большую игру) может обернуться цугцвангом (ситуацией, при которой каждый шаг будет вести к ухудшению позиций).

В идеале, нам было бы хорошо не играть в игры больших дядей, в которой наша роль — разменная фигура, а играть свою игру.

Надеюсь, советники Зеленского мудро ему это подскажут.

Скоро увидим развязку.

Анатолий Амелин, «Фейсбук»