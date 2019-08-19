Ученые: Похудеть можно за полчаса с помощью бега 2 19.08.2019, 17:33

Тайваньские ученые после проведенного исследования назвали метод, позволяющий похудеть всего за полчаса.

Эффективным в плане избавления от лишнего веса оказался бег, пишет healthinfo.ua.

В исследовании взяли участие 20 тысяч человек, которые хотели быстро сбросить лишние килограммы. Во время испытания людям, страдающим от избыточного веса для похудения потребовалось полчаса. Активное сжигание жира осуществлялось благодаря бегу. Участники с "запущенным" ожирением решили проблему при помощи бега трусцой.

Бег считается одним из наиболее полезных и доступных кардиостимуляторов. Благодаря движению мышцы находятся в тонусе, ускоряется процесс кровообращения, происходит активное насыщение клеток и тканей кислородом, стабилизируется гормональный фон. В период пробежки организм получает оптимальный уровень нагрузки, а вредные вещества, такие как токсины и шлаки, собираются в сосудах и выводятся с помощью пота.

Научные специалисты рекомендуют тем, кто хочет добиться эффективного результата, бегать три раза в неделю. Спортом можно заниматься в домашних условиях - на беговой дорожке, на природе или в тренажерном зале. Самое главное - выбрать оптимальный для себя темп и скорость. Бег способен одновременно оказывать влияние на все группы мышц, ускорять расщепление сахаров, которые накопились в организме. Источником энергии для человека становятся жировые запасы, когда уровень "сладкого топлива" минимизируется. Упражнение имеет свойство стабилизировать деятельность большинства внутренних органов (кишечника, печени) и систем организма.

Во время бега немаловажно следить за пульсом, ведь он сигнализирует о том, с какой скоростью происходит перекачивание крови сердцем. Оптимальный показатель для худеющих людей - 50-75% от максимума. Значение последнего можно рассчитать благодаря формуле: (220 — возраст — пульс в покое)*0,5 + пульс в покое.

Похудение при помощи бега позволит получить не только красивое, стройное тело, но и крепкое здоровье. Кардионагрузки - лучший препарат от депрессий и стрессов, - заключили ученые.