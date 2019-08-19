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Норвежские СМИ: Домрачева и Бьорндален переехали в Монако

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  • 19.08.2019, 17:43
Норвежские СМИ: Домрачева и Бьорндален переехали в Монако

Звездная семья подумывает над совместным бизнесом.

Норвежское издание Kapital опубликовало материал под названием «Бьорндален переезжает в Монако». В нем сообщается, что Бьорндален с Домрачевой теперь живут в портовой части города и подумывают над совместным бизнесом, сообщает sports.ru.

Жилой комплекс в портовой части Монако — официальное место проживания легендарного биатлониста, завершившего карьеру в 2018 году. Много лет норвежец жил в Австрии.

Для начала Бьорндален с женой арендуют квартиру в большом комплексе в портовой части города на Средиземном море. Несмотря на очень низкие налоговые ставки в Монако, владеть или снимать жилье здесь стоит целое состояние. Аренда однокомнатной квартиры в 61 квадратных метров в том же здании, где Бьорндален снимает свою побольше, обойдется в 4,3 тысячи евро.

— Рынок жилья в Монако ограничен. Я пока что ничего не купил, но ищу варианты. Посмотрим, получится ли, — сообщил Бьорндален Kapital.


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