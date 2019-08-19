За решеткой за $250 взятки: В чем обвиняют фигурантов самого массового «дела медиков» 1 19.08.2019, 18:02

Oбвинение предъявлено 21 фигуранту.

В Минском городском суде продолжается процесс по самому массовому «делу медиков» — обвинение предъявлено 21 фигуранту, пишет tut.by. Впервые сотрудники системы здравоохранения, директора и бизнесмены предстали перед судом вместе. Им вменяют две статьи Уголовного кодекса: ст. 430 (Получение взятки), ст. 431 (Дача взятки). Прокурор Александр Андреев начал зачитывать обвинение. В чем конкретно обвиняют фигурантов громкого дела?

Столяров, по версии обвинения, получил в качестве взяток 55 тысяч долларов

Из обвинения, которое зачитал прокурор, стало понятно: Александр Столяров, директор Центра экспертиз и испытаний здравоохранения, был задержан 31 мая 2018 года и водворен в СИЗО КГБ. Ему предъявлено обвинение по ч. 1,2, 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере).

Александр Столяров

По версии следствия, Александр Столяров получал взятки прямо на рабочем месте за организацию проведения технических экспертиз, регистрацию медицинской техники. Суммы были разными от 50 долларов до 7 тысяч долларов. Например, от главного инженера Михаила Гаврилова (тоже обвиняемый — Прим.) он получил 500 долларов за скорейшее испытание таблеток.

В материалах дела фигурирует более 20 эпизодов взяток, по материалам дела, Столяров начал брать деньги от бизнесменов в 2016 году и вплоть до задержания — мая 2018 года.

Директора и крупные бизнесмены на одной скамье. Кто стал фигурантом нового «дела медиков»?

Прокурор зачитывает: Александр Столяров и Сергей Шакутин договорились о регистрации лекарственных средств «Ингалит» и «Эндаферон». За это Шакутин передал Столярову одну тысячу долларов.

Всего директор Центра экспертиз и испытаний здравоохранения, по данным следствия, получил в качестве взяток более 55 тысяч долларов.

— Обвинение признаю частично. Не было столько случаев передачи и не было единого умысла, — говорит из клетки Александр Столяров.

Обвинение Зинченко: взятки на сумму 50 евро и 1300 долларов

Сергей Зинченко в центре

Следующий, кому оглашают обвинение, заместитель директора Центра экспертиз и испытаний здравоохранения — Сергей Зинченко. Суммы взяток небольшие. Например, за регистрацию медтехники без инспекции промышленного производства он получил 50 евро от Майи Наубатовой (также обвиняемая по этому делу — Прим.), за организацию технического испытания медтехники от другого взяткодателя — 300 долларов.

Зинченко был заместителем председателя комиссии по медицинской техники, готовил документы на регистрацию. Всего, по версии следствия, он получил 50 евро и 1300 долларов. По ч. 1, 2 ст. 430 УК (Получение взятки повторно) ему грозит до 10 лет лишения свободы.

— Ваше отношение к предъявленному обвинению? — обратился судья к Зинченко.

— Плохое отношение.

— Признаете вину полностью или частично?

— Полностью.

Обвинение Лещиловского: сумма взяток — 250 долларов

Сергея Лещиловского, начальника управления медицинской техники Центра экспертиз и испытаний здравоохранения, также обвиняют в получении взяток. Его, в отличие от остальных фигурантов, задержали в этом году, с 12 февраля он находится под стражей.

Первую взятку, 50 долларов, он получил прямо на работе 19 декабря 2017 года. А следующую, 200 долларов, через несколько дней от директора Геол-М Владимира Ладутько. Всего сумма взяток составила 250 долларов. Лещиловский — единственный, кто сидя за решеткой, не смог сдержать слез.

— Вину признаю полностью, — заявил обвиняемый.

«Действовали группой лиц по предварительному сговору»

Справа налево в среднем ряду: Инна Шалькевич, Андрей Потапович, Владимир Ладутько

Прокурор зачитывает: обвиняемый Андрей Потапович (директор «Лекфарм») вступил в преступный сговор с Ингой Шалькевич (маркетолог в фармацевтической компании), чтобы та передала 38 600 долларов представителю «Лекфарма» Дмитрию Кузнецову, а он уже — Александру Столярову. Все трое «действовали группой лиц по предварительному сговору».

Известный по остальным процессам медиков директор Геол-М Владимир Ладутько обвиняется в том, что передал Александру Столярову 200 долларов. Вину он признает полностью. У другого взяткодателя, Геннадия Соболевского, фигурирует другая сумма — 550 долларов. Вину также не отрицает.

В суде до завтра объявлен перерыв.

— Держитесь! Мы вас любим! Молимся за вас во всех церквях и монастырях, — говорили родственники обвиняемым, выходя из зала. — Завтра будем!