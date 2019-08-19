За решеткой за $250 взятки: В чем обвиняют фигурантов самого массового «дела медиков»1
- 19.08.2019, 18:02
Oбвинение предъявлено 21 фигуранту.
В Минском городском суде продолжается процесс по самому массовому «делу медиков» — обвинение предъявлено 21 фигуранту, пишет tut.by. Впервые сотрудники системы здравоохранения, директора и бизнесмены предстали перед судом вместе. Им вменяют две статьи Уголовного кодекса: ст. 430 (Получение взятки), ст. 431 (Дача взятки). Прокурор Александр Андреев начал зачитывать обвинение. В чем конкретно обвиняют фигурантов громкого дела?
Столяров, по версии обвинения, получил в качестве взяток 55 тысяч долларов
Из обвинения, которое зачитал прокурор, стало понятно: Александр Столяров, директор Центра экспертиз и испытаний здравоохранения, был задержан 31 мая 2018 года и водворен в СИЗО КГБ. Ему предъявлено обвинение по ч. 1,2, 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере).
По версии следствия, Александр Столяров получал взятки прямо на рабочем месте за организацию проведения технических экспертиз, регистрацию медицинской техники. Суммы были разными от 50 долларов до 7 тысяч долларов. Например, от главного инженера Михаила Гаврилова (тоже обвиняемый — Прим.) он получил 500 долларов за скорейшее испытание таблеток.
В материалах дела фигурирует более 20 эпизодов взяток, по материалам дела, Столяров начал брать деньги от бизнесменов в 2016 году и вплоть до задержания — мая 2018 года.
Директора и крупные бизнесмены на одной скамье. Кто стал фигурантом нового «дела медиков»?
Прокурор зачитывает: Александр Столяров и Сергей Шакутин договорились о регистрации лекарственных средств «Ингалит» и «Эндаферон». За это Шакутин передал Столярову одну тысячу долларов.
Всего директор Центра экспертиз и испытаний здравоохранения, по данным следствия, получил в качестве взяток более 55 тысяч долларов.
— Обвинение признаю частично. Не было столько случаев передачи и не было единого умысла, — говорит из клетки Александр Столяров.
Обвинение Зинченко: взятки на сумму 50 евро и 1300 долларов
Следующий, кому оглашают обвинение, заместитель директора Центра экспертиз и испытаний здравоохранения — Сергей Зинченко. Суммы взяток небольшие. Например, за регистрацию медтехники без инспекции промышленного производства он получил 50 евро от Майи Наубатовой (также обвиняемая по этому делу — Прим.), за организацию технического испытания медтехники от другого взяткодателя — 300 долларов.
Зинченко был заместителем председателя комиссии по медицинской техники, готовил документы на регистрацию. Всего, по версии следствия, он получил 50 евро и 1300 долларов. По ч. 1, 2 ст. 430 УК (Получение взятки повторно) ему грозит до 10 лет лишения свободы.
— Ваше отношение к предъявленному обвинению? — обратился судья к Зинченко.
— Плохое отношение.
— Признаете вину полностью или частично?
— Полностью.
Обвинение Лещиловского: сумма взяток — 250 долларов
Сергея Лещиловского, начальника управления медицинской техники Центра экспертиз и испытаний здравоохранения, также обвиняют в получении взяток. Его, в отличие от остальных фигурантов, задержали в этом году, с 12 февраля он находится под стражей.
Первую взятку, 50 долларов, он получил прямо на работе 19 декабря 2017 года. А следующую, 200 долларов, через несколько дней от директора Геол-М Владимира Ладутько. Всего сумма взяток составила 250 долларов. Лещиловский — единственный, кто сидя за решеткой, не смог сдержать слез.
— Вину признаю полностью, — заявил обвиняемый.
«Действовали группой лиц по предварительному сговору»
Прокурор зачитывает: обвиняемый Андрей Потапович (директор «Лекфарм») вступил в преступный сговор с Ингой Шалькевич (маркетолог в фармацевтической компании), чтобы та передала 38 600 долларов представителю «Лекфарма» Дмитрию Кузнецову, а он уже — Александру Столярову. Все трое «действовали группой лиц по предварительному сговору».
Известный по остальным процессам медиков директор Геол-М Владимир Ладутько обвиняется в том, что передал Александру Столярову 200 долларов. Вину он признает полностью. У другого взяткодателя, Геннадия Соболевского, фигурирует другая сумма — 550 долларов. Вину также не отрицает.
В суде до завтра объявлен перерыв.
— Держитесь! Мы вас любим! Молимся за вас во всех церквях и монастырях, — говорили родственники обвиняемым, выходя из зала. — Завтра будем!