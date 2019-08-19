В кабинете заместителя генпрокурора Украины нашли прослушку 1 19.08.2019, 17:57

Для установки спецсредств никто разрешения не давал.

Об этом сообщила пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган, сообщает "Настоящее время".

"В служебном кабинете заместителя генерального прокурора были обнаружены несанкционированные прослушивающие спецсредства. Мы связываем это с тем, что именно этот заместитель – Анжела Стрижевская – является руководителем прокурора, поддерживающего админпротокол по Артему Сытнику", – написала Сарган в "Фейсбуке".

По словам Сарган, для санкционированного прослушивания кабинета одного из руководителей Генпрокуратуры необходимо разрешение от заместителя генпрокурора, или от самого генпрокурора, но никто из них разрешения не давал.

При этом Лариса Сарган отметила, что 20 августа в Сарненском суде Ровенской области состоится очередное заседание по рассмотрению административного протокола, составленного на директора НАБУ Артема Сытника за недекларирование отдыха на охотничьей базе.

8 мая издание "Обозреватель" опубликовало материал, в котором утверждалось, что Сытник и его семья "абсолютно бесплатно" отдыхали в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" Ровенской области.

10 мая генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следователи Государственного бюро расследований установили, что за отдых своей семьи и семьи друзей Сытник заплатил очень маленькую сумму. "В случае отсутствия документальных опровержений, информация о данном факте поступит в МВД для подготовки протокола о коррупции. Потому что когда чиновник получает любые услуги, а кто-то другой платит, например, 100 тыс гривен, то это называется неправомерная выгода.

Господин Сытник должен был бы это показать в декларации как подарок или же лучше заплатить сам", – отметил Луценко.

6 августа Сытник заявил, что сам заплатил 25 тыс. гривен за отдых на охотничьей базе. Он отметил, что просил "определенное лицо" оплатить проживание на территории угодий, но вернул ему денежные средства. "Чеки я, к сожалению, не сохранил", – добавил он.