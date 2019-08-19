Нефть дорожает после атаки на месторождение в Саудовской Аравии 1 19.08.2019, 18:05

В субботу нефтегазовое месторождение Шайба в пустыне Руб-Эль-Хали подверглось атаке дронов.

Цены на нефть вернулись к росту в понедельник на новостях о том, что одно из крупнейших месторождений Саудовской Аравии было атаковано дронами из Йемена.

Фьючерсы на сорт Brent к 17.53 по Минску подорожали на 0,94% - до 59,23 долларов за баррель, передает finanz.ru.

Как сообщила государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, в субботу нефтегазовое месторождение Шайба в пустыне Руб-Эль-Хали подверглось атаке дронов, запущенных йеменскими повстанцами-хуситами.

Несмотря на возникший пожар, добыча на месторождении мощностью 1 млн баррелей в сутки, не приостанавливалась.

«Саудовская Аравия осуждает это трусливое нападение, ставшее продолжением серии грубых атак, целью которых является глобальная цепочка поставок нефти и которые помимо трубопроводов затронули танкеры в Персидском заливе», - заявил министр энергетики королевства Халед аль-Фалих, недвусмысленно намекая на причастность Ирана, поддерживающего хуситов оружием и финансированием (цитата по Bloomberg).

Лидер йеменских повстанцев Абдул Малик аль-Хуси признал ответственность за инцидент, назвав его «важным сигналом» для Эр-Рияда и стран коалиции, проводящих в Йемене военную операции после захвата хуситами столицы Саны в 2015 году.

Геополитика вернула интерес к нефти, который, впрочем, способен обеспечить лишь краткосрочную поддержку ценам, говорит аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова: поставкам на данный момент саудовской нефти ничего не угрожает.

«Слабый спрос и навес предложения вкупе с неясными перспективами «торговой войны» продолжают оставаться основными негативными факторами, препятствующими росту цен на нефть», - говорит Крылова, добавляя, что на текущей неделе котировки Brent останутся в диапазоне 58-60 долларов за баррель.