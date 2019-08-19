закрыть
19 августа 2019, понедельник, 19:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Мстиславле снова обрушилась стена 268-летнего костела

2
  • 19.08.2019, 18:22
  • 1,410
В Мстиславле снова обрушилась стена 268-летнего костела

Сейчас решают, что делать со зданием дальше.

В Мстиславле обрушились стена и колонна иезуитского костела в центре города. Это произошло во время работ по консервации 268-летнего здания, пояснили tut.by в райисполкоме. Сейчас решается вопрос, как быть с памятником архитектуры дальше.

История со спасением костела тянется вот уже более 2,5 лет. В 2016 году уроженец Мстиславля Денис Костюкевич заметил, что крыша здания в центре города серьезно разрушена, из-за чего разрушается и само строение. Он написал письмо в Министерство культуры, чтобы оно выделило деньги на ремонт кровли. Ему ответили, что денег нет.

В июле 2017-го Денис снова забил тревогу: колонна костела и арки со сводом, которые она держала, обрушились. На довольно эмоциональное видеообращение к министру культуры — тогда это был Борис Светлов — с просьбой начать спасать здание как можно скорее ему ответили письмом за подписью заместителя министра культуры Александра Яцко. Ответ был прежним: нет денег.

В ответе также указано, что в июне 2017 года Министерство культуры «предложило Мстиславскому райисполкому проработать с собственником историко-культурной ценности вопрос и принять меры по привлечению ресурсов общественных и коммерческих организаций, спонсоров, инвесторов […] для создания условий по обеспечению сохранности объекта наследия, в том числе и по разработке проектно-сметной документации».

Попытка № 3 тоже была видеообращением, уже к новому министру — Юрию Бондарю. Костюкевич рассказал, что пошла трещинами еще одна колонна. Ответ из Минкульта был прежним: денег в госбюджете на это нет, ищите спонсоров.

Так костел выглядел в октябре 2017 года, когда по нему пошли новые трещины. Скриншот видео Дениса Костюкевича
Так костел выглядел в октябре 2017 года, когда по нему пошли новые трещины. Скриншот видео Дениса Костюкевича

А в ночь на 21 декабря 2017 года часть стены иезуитского костела в центре Мстиславля обрушилась. После этого Могоблисполком начал активно решать, что же делать со зданием. Спонсоров так и не нашли, денег на благотворительном счету, который открыли задолго до этого, не было.

После совещаний, принятия решений прошло больше полугода, прежде чем деньги поступили на счет и работы начались. Параллельно с демонтажем аварийной части крыши и сводов, разбором и выносом завалов здание обследовали специалисты института «Могилевгражданпроект». И пришли к выводу, что противоаварийные работы нужно повторить.

Иезуитский костел, вид изнутри после проведения противоаварийных работ. Декабрь 2018 — январь 2019 года. Фото предоставлено УКСом Могилева

В итоге на участке обрушения стены установили временные крепления, чтобы сохранить крышу. Стену, примыкающую к обрушенному участку, усилили. Здание костела укрыли баннерной сеткой по поручению Совета министров и сделали легкое влагозащитное покрытие на крыше и участке отсутствующей стены, рассказали в управлении капитального строительства Могилева — организация является заказчиком консервации костела.

— В 2019 году запланировано завершить противоаварийные работы в полном объеме и устранить возможности внезапного обрушения. А также выполнить окончательное техническое заключение по детальному обследованию здания с необходимыми выводами и техрекомендациями по консервации здания и усилению фундаментов — по необходимости, — уточнили в УКСе.

Колонны, которым грозит обрушение, должны быть укреплены металлическими обоймами. Также в планах было устройство временной кровли там, где ее нет, закладка дверных и оконных проемов (старые демонтируют). Стены должны стянуть металлическими поясами в несколько уровней по всему периметру здания. Часть кирпичной кладки — отремонтировать, часть сводов — усилить.

На противоаварийные работы облисполком выделил чуть более 103 тысяч рублей. В 2019 году было решено выделить еще 550 тыс. рублей, и часть суммы поступила, пояснил заместитель председателя Мстиславского райисполкома Виталий Шматов.

По его словам, работы велись на кровле здания, когда по стене пошли трещины и она развалилась. Колонна, которая также рухнула, не была несущей. Планировалось, что консервация здания костела завершится в 2019 году, но с учетом произошедшего работы, вероятнее всего, продолжатся и в 2020 году, сказал Виталий Шматов.

Напомним, о восстановлении иезуитского костела речь не идет.

Реквизиты благотворительного счета для сбора денег на спасение костела: р/с BY73 BAPB 31 352 908 100 160 000 000, в РКЦ № 19 в г. Мстиславль филиала ОАО «Белагропромбанк» — Могилевское областное управление, код BAPBBY27458, УНП 790 613 221.


популярное за неделю

Мнение

Белорусская АЭС - угроза нового Чернобыля
Белорусская АЭС - угроза нового Чернобыля Андрей Санников
Историки на дроце
Историки на дроце Дмитрий Растаев
Мы увидели очередную демонстрацию бессилия Лукашенко
Мы увидели очередную демонстрацию бессилия Лукашенко Валерий Карбалевич
Сериал «Чернобыль» ждет продолжение «Северодвинск-Островец»?
Сериал «Чернобыль» ждет продолжение «Северодвинск-Островец»? Татьяна Новикова