В Мстиславле снова обрушилась стена 268-летнего костела 2 19.08.2019, 18:22

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Сейчас решают, что делать со зданием дальше.

В Мстиславле обрушились стена и колонна иезуитского костела в центре города. Это произошло во время работ по консервации 268-летнего здания, пояснили tut.by в райисполкоме. Сейчас решается вопрос, как быть с памятником архитектуры дальше.

История со спасением костела тянется вот уже более 2,5 лет. В 2016 году уроженец Мстиславля Денис Костюкевич заметил, что крыша здания в центре города серьезно разрушена, из-за чего разрушается и само строение. Он написал письмо в Министерство культуры, чтобы оно выделило деньги на ремонт кровли. Ему ответили, что денег нет.

В июле 2017-го Денис снова забил тревогу: колонна костела и арки со сводом, которые она держала, обрушились. На довольно эмоциональное видеообращение к министру культуры — тогда это был Борис Светлов — с просьбой начать спасать здание как можно скорее ему ответили письмом за подписью заместителя министра культуры Александра Яцко. Ответ был прежним: нет денег.

В ответе также указано, что в июне 2017 года Министерство культуры «предложило Мстиславскому райисполкому проработать с собственником историко-культурной ценности вопрос и принять меры по привлечению ресурсов общественных и коммерческих организаций, спонсоров, инвесторов […] для создания условий по обеспечению сохранности объекта наследия, в том числе и по разработке проектно-сметной документации».

Попытка № 3 тоже была видеообращением, уже к новому министру — Юрию Бондарю. Костюкевич рассказал, что пошла трещинами еще одна колонна. Ответ из Минкульта был прежним: денег в госбюджете на это нет, ищите спонсоров.

Так костел выглядел в октябре 2017 года, когда по нему пошли новые трещины. Скриншот видео Дениса Костюкевича

Так костел выглядел в октябре 2017 года, когда по нему пошли новые трещины. Скриншот видео Дениса Костюкевича

А в ночь на 21 декабря 2017 года часть стены иезуитского костела в центре Мстиславля обрушилась. После этого Могоблисполком начал активно решать, что же делать со зданием. Спонсоров так и не нашли, денег на благотворительном счету, который открыли задолго до этого, не было.

После совещаний, принятия решений прошло больше полугода, прежде чем деньги поступили на счет и работы начались. Параллельно с демонтажем аварийной части крыши и сводов, разбором и выносом завалов здание обследовали специалисты института «Могилевгражданпроект». И пришли к выводу, что противоаварийные работы нужно повторить.

Иезуитский костел, вид изнутри после проведения противоаварийных работ. Декабрь 2018 — январь 2019 года. Фото предоставлено УКСом Могилева

В итоге на участке обрушения стены установили временные крепления, чтобы сохранить крышу. Стену, примыкающую к обрушенному участку, усилили. Здание костела укрыли баннерной сеткой по поручению Совета министров и сделали легкое влагозащитное покрытие на крыше и участке отсутствующей стены, рассказали в управлении капитального строительства Могилева — организация является заказчиком консервации костела.

— В 2019 году запланировано завершить противоаварийные работы в полном объеме и устранить возможности внезапного обрушения. А также выполнить окончательное техническое заключение по детальному обследованию здания с необходимыми выводами и техрекомендациями по консервации здания и усилению фундаментов — по необходимости, — уточнили в УКСе.

Колонны, которым грозит обрушение, должны быть укреплены металлическими обоймами. Также в планах было устройство временной кровли там, где ее нет, закладка дверных и оконных проемов (старые демонтируют). Стены должны стянуть металлическими поясами в несколько уровней по всему периметру здания. Часть кирпичной кладки — отремонтировать, часть сводов — усилить.

На противоаварийные работы облисполком выделил чуть более 103 тысяч рублей. В 2019 году было решено выделить еще 550 тыс. рублей, и часть суммы поступила, пояснил заместитель председателя Мстиславского райисполкома Виталий Шматов.

По его словам, работы велись на кровле здания, когда по стене пошли трещины и она развалилась. Колонна, которая также рухнула, не была несущей. Планировалось, что консервация здания костела завершится в 2019 году, но с учетом произошедшего работы, вероятнее всего, продолжатся и в 2020 году, сказал Виталий Шматов.

Напомним, о восстановлении иезуитского костела речь не идет.

Реквизиты благотворительного счета для сбора денег на спасение костела: р/с BY73 BAPB 31 352 908 100 160 000 000, в РКЦ № 19 в г. Мстиславль филиала ОАО «Белагропромбанк» — Могилевское областное управление, код BAPBBY27458, УНП 790 613 221.