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Алексей Риос: БАТЭ по силам пройти «Астану»

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  • 19.08.2019, 18:49
Алексей Риос: БАТЭ по силам пройти «Астану»

Защитник БАТЭ поделился мнением о казахстанском клубе.

Защитник БАТЭ Алексей Риос рассказал о сильных сторонах "Астаны", с которой борисовчанам предстоит сыграть в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы, передает pressball.by.

- Мнение об "Астане"?

- Смотрел обзор матча, когда дома на искусственном поле она уверенно победила мальтийскую "Валлетту". В принципе на слуху и несколько футболистов “Астаны”, с которыми пересекался на поле в 2016 году — те же вратарь Эрич и защитник Логвиненко. Неплохие легионеры — например, наш Ваня Маевский. Еще знаю хорошего центрального защитника Женю Постникова: лет шесть назад вместе выступали в солигорском “Шахтере”. Да и вся команда укомплектована прилично. Однако, считаю, по силам ее пройти.


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