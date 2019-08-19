Алексей Риос: БАТЭ по силам пройти «Астану» 2 19.08.2019, 18:49

Защитник БАТЭ поделился мнением о казахстанском клубе.

Защитник БАТЭ Алексей Риос рассказал о сильных сторонах "Астаны", с которой борисовчанам предстоит сыграть в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы, передает pressball.by.

- Мнение об "Астане"?

- Смотрел обзор матча, когда дома на искусственном поле она уверенно победила мальтийскую "Валлетту". В принципе на слуху и несколько футболистов “Астаны”, с которыми пересекался на поле в 2016 году — те же вратарь Эрич и защитник Логвиненко. Неплохие легионеры — например, наш Ваня Маевский. Еще знаю хорошего центрального защитника Женю Постникова: лет шесть назад вместе выступали в солигорском “Шахтере”. Да и вся команда укомплектована прилично. Однако, считаю, по силам ее пройти.