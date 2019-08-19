закрыть
19 августа 2019, понедельник, 19:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Украина и Молдова готовят новый маршрут импорта газа из Румынии

1
  • 19.08.2019, 19:05
Украина и Молдова готовят новый маршрут импорта газа из Румынии

Для Украины и Молдовы этот проект имеет стратегическое значение.

Укртрансгаз и Молдовагаз, совместно с операторами ГТС других стран, согласовали необходимые технические решения для создания новых импортных мощностей на базе системы Трансбалканских трубопроводов по направлению "юг-север" (реверс по трубопроводу Транзит-1).

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Укртрансгаза.

"Главной целью сотрудничества является диверсификация маршрутов поставок газа в Украину в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2019/2020", - говорится в сообщении.

Ожидается, что уже 1 января 2020 будет создана постоянная мощность для импорта из Румынии объемом 1,5 млрд кубометров газа в год, независимо от объемов транзита российского газа по территории Украины.

Транспортировка голубого топлива от точки Исакча-1 - Орловка будет происходить по магистральным газопроводам "Раздельная - Измаил" и "Шебелинка - Днепропетровск - Кривой Рог - Измаил".

Специалисты Укртрансгаза и Молдовагаза согласовали модернизацию пограничных газоизмерительных станций ГИС "Гребеники" (Украина) и ГИС "Каушаны" (Молдова) для работы в реверсном режиме, говорится в заявлении.

Украинская сторона планирует построить дополнительные обводные линии газопроводов, установить новые технологические перемычки с монтажом трех шаровых кранов и завершить реконструкцию ГИС "Гребеники" до конца 2019 года.

"Для Украины и Молдовы этот проект имеет стратегическое значение, ведь диверсифицировав пути поставок газа, оба государства повысят надежность и бесперебойность обеспечения голубым топливом своих потребителей", - говорят в Укртрансгазе.

Напомним, в мае 2018 года Укртрансгаз успешно осуществил оценку спроса на входные мощности в Украину из Румынии и подтвердил экономическую целесообразность создания таких мощностей на трансбалканском маршруте.


популярное за неделю

Мнение

Белорусская АЭС - угроза нового Чернобыля
Белорусская АЭС - угроза нового Чернобыля Андрей Санников
Историки на дроце
Историки на дроце Дмитрий Растаев
Мы увидели очередную демонстрацию бессилия Лукашенко
Мы увидели очередную демонстрацию бессилия Лукашенко Валерий Карбалевич
Сериал «Чернобыль» ждет продолжение «Северодвинск-Островец»?
Сериал «Чернобыль» ждет продолжение «Северодвинск-Островец»? Татьяна Новикова