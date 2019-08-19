Украина и Молдова готовят новый маршрут импорта газа из Румынии 1 19.08.2019, 19:05

Для Украины и Молдовы этот проект имеет стратегическое значение.

Укртрансгаз и Молдовагаз, совместно с операторами ГТС других стран, согласовали необходимые технические решения для создания новых импортных мощностей на базе системы Трансбалканских трубопроводов по направлению "юг-север" (реверс по трубопроводу Транзит-1).

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Укртрансгаза.

"Главной целью сотрудничества является диверсификация маршрутов поставок газа в Украину в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2019/2020", - говорится в сообщении.

Ожидается, что уже 1 января 2020 будет создана постоянная мощность для импорта из Румынии объемом 1,5 млрд кубометров газа в год, независимо от объемов транзита российского газа по территории Украины.

Транспортировка голубого топлива от точки Исакча-1 - Орловка будет происходить по магистральным газопроводам "Раздельная - Измаил" и "Шебелинка - Днепропетровск - Кривой Рог - Измаил".

Специалисты Укртрансгаза и Молдовагаза согласовали модернизацию пограничных газоизмерительных станций ГИС "Гребеники" (Украина) и ГИС "Каушаны" (Молдова) для работы в реверсном режиме, говорится в заявлении.

Украинская сторона планирует построить дополнительные обводные линии газопроводов, установить новые технологические перемычки с монтажом трех шаровых кранов и завершить реконструкцию ГИС "Гребеники" до конца 2019 года.

"Для Украины и Молдовы этот проект имеет стратегическое значение, ведь диверсифицировав пути поставок газа, оба государства повысят надежность и бесперебойность обеспечения голубым топливом своих потребителей", - говорят в Укртрансгазе.

Напомним, в мае 2018 года Укртрансгаз успешно осуществил оценку спроса на входные мощности в Украину из Румынии и подтвердил экономическую целесообразность создания таких мощностей на трансбалканском маршруте.