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Видеофакт: В Минске самокатчик ехал по дороге со скоростью 70 км/ч

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  • 19.08.2019, 19:17
Видеофакт: В Минске самокатчик ехал по дороге со скоростью 70 км/ч

Электросамокатчик попал в объектив видеорегистратора.

Очередной электросамокатчик, ехавший по столице на высокой скорости, попал в объектив видеорегистратора, передает tut.by.

По словам автора видео, мужчина на электросамокате разогнался до 70 км/ч. «ГАИ! Вопрос к вам. Кто этими чудиками должен заниматься?» — задался вопросом водитель.

Напомним, ранее в столице на проезжей части проспекта Пушкина водители заметили мужчину, который ехал на электросамокате со скоростью около 90 км/ч. А на улице Орловской самокатчик ехал 75 км/ч и был зафиксирован камерой скорости.

Позже ГАИ анонсировала изменение правил для электросамокатов, которые могут развивать больше 25 км/ч.

— Подготовлены изменения в законодательство, которые в ближайшее время вступят в силу, — сообщил Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД. — Это устройство (речь шла об электросамокате. — Прим. TUT.BY) иногда может развивать скорость до 25 км/ч, а иногда — гораздо больше. Планируется, что, пользуясь устройствами, которые развивают скорость до 25 км/ч, люди будут приравниваться к пешеходам. Если это будут более мощные устройства с электродвигателями, то это уже будут транспортные средства, которые будут приравниваться к мопедам либо мотоциклам, на которые нужно водительское удостоверение, техосмотр и страховка.

По словам официального представителя УГАИ, изменения в законодательство вступят в силу в ближайшее время.


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