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Валентин Троцкий: Моя родина – Великое княжество Литовское, Русское и Жемойтское

  • 19.08.2019, 19:49
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Валентин Троцкий: Моя родина – Великое княжество Литовское, Русское и Жемойтское
Валентин Троцкий

Активист рассказал, почему, будучи уроженцем Украины, борется за Беларусь.

Валентин Троцкий родился в Житомире, 3 года служил срочную службу в Североморске на десантном корабле. После службы во флоте он закончил филиал Ленинградского кораблестроительного института, получил специальность инженера электрика-судостроителя и остался работать в Северодвинске. Военно-учетная специальность: оператор ядерной энергетической установки, старший лейтенант запаса.

Валентин Троцкий принимал участие в строительстве атомных субмарин, в том числе субмарин серии «Акула», самых больших в мире. Работал наладчиком систем теплотехнического контроля и автоматического регулирования. Был в составе сдаточной команды. Ходил в море и участвовал в передаче обслуживаемых систем представителям военной приемки.

После развала Советского Союза в 1993 году вместе с семьей переехал в Минск, на родину жены.


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