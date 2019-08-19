На Беларусь надвигается непогода 1 19.08.2019, 20:11

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На вторник объявлен оранжевый уровень опасности.

Оранжевый уровень опасности объявлен на вторник, 20 августа, предупреждает Белгидромет.

Во вторник ночью по северо-западу, утром и днем на большей части территории ожидаются грозы, местами сильные ливни. При грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами 15−20м/с. В дневные часы по юго-востоку максимальная температура воздуха достигнет +30…31°С.

В Минске 20 августа днем до +26°С, грозы, местами по городу шквалистый ветер.