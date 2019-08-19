Путин впервые прокомментировал взрыв на полигоне в РФ 9 19.08.2019, 20:16

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Президент РФ прокомментировал взрыв спустя 11 дней после инцидента.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что «нет никакой угрозы» радиационного заражения после взрыва на военном полигоне в Архангельской области.

Об этом он заявил в понедельник, 19 августа, спустя 11 дней после инцидента, передает Reuters.

Выступая в преддверии переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Путин сказал, что власти принимают все необходимые меры и нет никакого риска повышения уровня радиации

По его словам, все пострадавшие и погибшие в результате взрыва получат государственные награды.

Напомним, 8 августа на территории военного полигона в Архангельской области России произошел взрыв.

В день взрыва в Северодвинске зафиксировали «краткосрочное повышение радиационного фона». Уровень радиации был превышен в 4−16 раз.

Позже в госкорпорации Росатом сообщили, что во время происшествия на военном полигоне погибли пять сотрудников ядерного центра в Сарове.