В Минске прошел пикет против «закона об отсрочках» 1 19.08.2019, 20:25

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Пикет прошел в Тучинском сквере.

Активисты движения ProtestBy провели первый пикет против закона об отмене отсрочек от армии. Пикет прошел в Тучинском сквере, трансляция велась в инстаграм-аккаунте движения. Мероприятие было согласовано с местными властями, передает БелаПАН.

В пикете приняли участие четыре человека. Они держали плакаты «Служить, служить и служить», «Не диплом красит человека, а человек траву». Также собравшиеся скандировали лозунг «Учеба важнее!».

«Чтобы полностью овладеть своей специальностью, надо полностью отучиться на двух ступенях (бакалавр и магистр. — Прим.). Сейчас нас пытаются убедить, что магистратура не является обязательной и никогда ей не была. У нас просто отнимают кусок знаний», — заявил активист.

Пикет продлился около 20 минут. На месте присутствовали медики и правоохранители в штатском.

Закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства» был подписан Александром Лукашенко 24 июля. Документ предусматривает предоставление отсрочки от призыва на срочную военную службу для получения общего среднего образования, а также единовременной отсрочки для получения первого образования, позволяющего получить специальность или профессию. Таким образом, выпускники учебных заведений профессионально-технического профиля до обучения в вузе и выпускники вузов — бакалавры до обучения в магистратуре или аспирантуре должны будут отслужить в армии.