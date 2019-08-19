Они победят 2 Леонид Гозман

19.08.2019, 20:35

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В РФ выросло новое поколение, которое не хочет лжи и солдатского строя.

Ровно 28 лет назад, 19 августа 1991 года, престарелые коммунистическая номенклатура, неспособная уже удержать власть, вывела против мирных граждан войска. На их стороне были танки, спецназ, десятилетия безнаказанного насилия. На стороне народа – чувство собственного достоинства и стремление к свободе. Народ победил, они проиграли.

Сегодня захватившие власть в нашей стране духовные наследники той номенклатуры, такие же как те, только более хитрые и еще более циничные, тоже чувствуют, что власть уходит у них из рук. И так же, как и тогда, они бросают войска на безоруженных людей. Эти более решительны и жестоки, чем были те. Они не остановятся перед кровью. Но они все равно проиграют.

Они врут, что протесты организованы из-за рубежа, но им не верят. Они пытаются запугать, но их не боятся. Они рассказывают, что их поддерживает большинство, но даже кандидатов своих выдвигают как независимых, скрывая их принадлежность к набившей всем оскомину "Единой России". А президент, объявленный ими вождем, национальным лидером и живым богом, в дни, когда его войска избивают людей, спускается на морское дно и катается на мотоциклах, делая вид, что в стране ничего не происходит. Они обречены.

Несмотря на пронизывающие всю нашу жизнь лицемерие и мракобесие, в стране сохранились граждане, в стране выросло новое поколение, которое не хочет лжи и солдатского строя. И, как и 28 лет назад, они победят.

Леонид Гозман, Facebook