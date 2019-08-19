Ученые объяснили, откуда на полях появляются таинственные круги 19.08.2019, 21:04

Фото : Алексей Загородников

Это вовсе не следы инопланетных визитов.

Круги, овалы, прямоугольники, образующиеся время от времени на сельскохозяйственных полях в разных частях мира, — вовсе не следы инопланетных визитов, уверены ученые. У большинства вполне земное происхождение, объяснимое с точки зрения современной науки, передает ria.ru.

Следы других цивилизаций

Первые упоминания о необычных геометрических фигурах на засеянных полях относятся еще к концу XVII века — о странных кругах идет речь в книге профессора Оксфордского университета Роберта Плота "Естественная история Стаффордшира". С той поры об этом феномене писали не раз — одну статью даже напечатали в научном журнале Nature, правда, произошло это в 1880 году.

К началу ХXI века в мире насчитывалось свыше девяти тысяч сообщений о геометрических фигурах, неожиданно проступающих в посевах. Причем 90 процентов были из Великобритании.

Изучив несколько десятков таких фигур, американские исследователи пришли к выводу, что большая часть — результат воздействия микроторнадо, которые характерны, например, для юга Англии. Воздух вращается по часовой стрелке и приминает растения. Кроме того, такие вихри обладают зарядом. Поэтому частицы пыли, попавшие внутрь, могут излучать свет. Это объясняет светящиеся огни, о которых рассказывают свидетели внезапного возникновения таинственных кругов.

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Фото : N. Juergens

Привет из прошлого

Что касается более сложных геометрических фигур, то в 2018 году британские исследователи объяснили и их. Археологи из организации Historic England доказали, что это следы доисторических поселений, могильных курганов и культовых сооружений. Чаще всего они относятся к железному веку и эпохе римского владычества.

В тех частях поля, где под землей сохранились фундаменты древних зданий, плодородный слой почвы, как правило, значительно тоньше. Поэтому злаки растут хуже и быстрее высыхают в очень жаркую погоду. В итоге на полях образуются темные и светлые полосы, повторяющие контуры древних построек.

По словам ученых, чтобы отпечатки доисторических сооружений проступили сквозь поверхность, нужна продолжительная жаркая погода. Древние фундаменты проявляются намного четче, когда в почве мало влаги.

Ведьмины круги

В засушливых степях Южной Африки наблюдается похожий феномен. Там часто встречаются так называемые ведьмины круги. Это кольца зеленой травы диаметром от двух до 40 метров, не погибающие даже в сухой сезон. Внутри них ничего не растет.

Такие круги могут существовать до 75 лет. Они появляются и исчезают внезапно, без всякой видимой причины. Местное население верит в их потустороннее происхождение. Но ученые считают, что это результат работы термитов. Насекомые из вида Psammotermes allocerus, прокладывая подземные ходы, выедают корни растений, и на поверхности возникают проплешины. В центре колец нет растительности, которая бы высасывала из почвы воду и испаряла ее. Поэтому вода быстро просачивается сквозь песок и надолго там сохраняется. Именно за счет этого резервуара трава в кольце остается всегда зеленой.

Впрочем, с этим объяснением согласны не все. Американские биологи указывают: ведьмины круги слишком правильные, чтобы быть творением термитов. Кольца растений образуют идеальные круги, и сами эти структуры, как правило, удалены друг от друга на равные расстояния.

Скорее всего, муравьи действительно играют важную роль на первоначальном этапе образования кольца, когда вода распределяется определенным образом вокруг тоннелей. Но затем в процесс включаются сами растения. Они стремятся проникнуть к участкам, богатым влагой, и начинают конкурировать друг с другом за доступ к воде. В результате около таких спрятанных под землей резервуаров вырастает гораздо больше растительности, чем на соседних участках. И в сухой сезон, когда большинство растений погибает, ведьмины круги не вянут. Если же колония термитов умирает, растения постепенно прорастают внутрь ее бывшей территории, заполняя кольцо зеленью.

Когда внутри этого зеленого круга селится новая колония термитов, процесс запускается заново, только теперь у ведьминого круга не одно, а два кольца зелени.