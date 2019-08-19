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США провели первое после выхода из ДРСМД испытание крылатой ракеты

  • 19.08.2019, 21:33
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США провели первое после выхода из ДРСМД испытание крылатой ракеты

Ракету запустили с острова в Тихом океане.

Соединенные Штаты провели тестирование крылатой ракеты, выходящей за рамки условий договора о запрете ракет средней и меньшей дальности. Об этом говорится в сообщении Пентагона.

Испытание проводилось на западном побережье США, в Калифорнии. Запуск был произведен с мобильной установки на острове Сан-Николас, который используется в качестве военного полигона. «Министерство обороны провело летные испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерной конфигурации у западного побережья США в воскресенье. В настоящее время мы оцениваем результаты этого испытания», — приводит CNN слова представителя вооруженных сил, подполковника Карлу Глисон.

Ракета поразила цель на расстоянии свыше 500 км. По условиям договора РСМД США и Россия, как преемница Советского Союза, обязывались не производить и не испытывать крылатые и баллистические ракеты наземного базирования с дальностью от 500 км до 5,5 тыс. км.

В Пентагоне указали, что данные, собранные во время испытания, «послужат основой» для дальнейшего развития ракет средней дальности.


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