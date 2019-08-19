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Якутский шаман и «Сибирьнаш»

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  • Алексей Копытько
  • 19.08.2019, 22:48
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Якутский шаман и «Сибирьнаш»
воин-шаман Александр Габышев

О признаках грядущего передела власти в РФ.

СМИ время от времени подсвечивают историю якутского воина-шамана Александра Габышева, который 6 марта отправился пешком в Москву, чтобы примерно в 2021 году свергнуть захватившего власть демона Путина и отправить его в ад. Этот сюжет уже оброс мемами (несколько участников недавних протестов в Москве были одеты в футболки с изображением Габышева). Месяц назад шаман прошел Читу, где собрался небольшой митинг его сторонников. Сейчас он подходит к Улан-Удэ.

Якутские СМИ освещают миссию Габышева достаточно комплиментарно, а в других регионах, в той же Бурятии, не скрывают раздражения (особенно — местные попы). Ибо эпический сюжет с шаманом разворачивается на фоне потопов и пожаров в Сибири, а также других катаклизмов. Что вносит смуту в некрепкие умы населения, перемолотые церковным мракобесием.

Чего СМИ в массе не заметили — заявления «авторитетного» красноярского бизнесмена Анатолия Быкова о создании партии «Наша Сибирь».

Почему это важно?

Быков — личность в определенной степени легендарная. Один из немногих динозавров, переживший мясорубку 90-х. На протяжении нескольких лет Быков являлся теневым хозяином Красноярского края. До 2017 г., хоть у него отжали основные активы и пару раз сажали в тюрьму, он публично сохранял верность Путину. Но затем перешел в стан критиков. Сначала местных назначенцев вождя, потом самого вождя. При этом Быков, более известный как Толя Бык, просто рассыпается комплиментами в адрес Кадырова.

1 августа в интервью лояльному красноярскому СМИ, которое на ютубе уже посмотрели более 100К человек, Быков задвинул ряд тезисов из серии «Москва грабит Сибирь, хватит кормить Москву!». Он потоптал премьера Медведева и предельно четко обозначил, что ему очень нравится, как отношения с Москвой выстроили Чечня и Татарстан: «Центр их боится, поэтому уважает». И анонсировал создание партии «Наша Сибирь», которая будет отстаивать интересы региона и добиваться пересмотра существующей модели, когда большая часть ресурсов изымается в центр.

В местных СМИ и соцсетях даже противники Быкова пишут, что он вылез с такими заявлениями, потому что почуял слабость вождя и готовит инфраструктуру для борьбы за передел власти. Интервью Быкова возымело резонанс, так как вышло на фоне отказа чиновников тушить пожары в Сибири. А Толя Бык – это не хипстеры, бросающиеся в московский ОМОН бумажными стаканчиками. Учитывая, с какой силой его начали публично мочить после указанного заявления и пугать людей «возвращением в 90-е», как минимум региональная власть в Красноярске оценила остроту ситуации.

Скорее всего, официально никакую партию ему никто не даст зарегистрировать. Но сигнал уже пошел, началось обсуждение с подробным перечислением обид, нанесенных сибирякам Москвой.

Шаманы, зачатки региональной фронды, техногенные и природные катаклизмы – это всё, что распыляет ресурсы Кремля. Для Украины появляются риски и возможности. Риск в том, что Путин может начать эскалацию, дабы сменить повестку. А возможности – в некотором ослаблении давления (в т.ч. – информационного), пока Москва разгребает внутренние проблемы. Это шанс затормозить/остановить дрейф пассивного болота, которое начало впитывать мыслевирусы «просто перестать стрелять», «гражданская война», «надо восстановить отношения с Россией».

Алексей Копытько, sprotyv.info


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