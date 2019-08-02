Пенсионеры просили продуктовый магазин, а им открыли ритуальные услуги 13 2.08.2019, 7:58

3,023

Возмущенные люди обратились в райисполком.

Ждали открытия нового продовольственного магазина – получили… ритуальные услуги. Такую новость жители улицы Максима Горького и окрестностей в Глубоком восприняли как издевательство:

«С начала века здесь был магазин, где продавали хлеб, и соль, и сахар, и все, что нужно было. Сейчас придумали гробы продавать. Да гроб купим и за 20 километров, когда нужно. Когда я умру – купят!»

«Этот магазин пережил годы перестройки, ему 50 лет, этому магазину! Всегда было много товара, разный ассортимент, он удовлетворял и детей, и домохозяек, и тех, кто работал!»

Магазин Глубокского Райпо работал в здании еще 8 месяцев назад. Однако учреждение признали банкротом. До ближайшего магазина – около километра. Расстояние непосильное для пожилых людей. В районе же более 70 пенсионеров, 11 из них имеют инвалидность, передает «Белсат».

«Всю жизнь покупала хлеб тот, что мне нужно, а сейчас мне 90 лет, и не могу дойти даже куска хлеба купить!»

«За куском хлеба надо идти. Неужели люди это заслужили? Власти должны также немного к пенсионерам прислушиваться. К людям вообще, не только пенсионерам», – говорят жители Глубокого.

За открытие на этом месте новой точки продажи припасов местные насобирали 150 подписей и направили их в райисполком. Жительница Глубокого Анна Войтехович рассказывает:

«Нам обещали, что если магазин кто-то купит, то будут стараться, чтобы он был продуктовый. И если частник откупит, то будет продовольственный магазин».

Между тем, в Глубокском райисполкоме сообщили, что за обещания местные восприняли несбывшиеся надежды. Заставить покупателя изменить сферу деятельности чиновники не могут.

«Были открытые торги, все было легализовано, и все могли знать заранее, однако, к сожалению, заявок со стороны предпринимателей, реализовывающих продукты, не поступало», - говорит Инна Голуб, председатель отдела экономики Глубокского райисполкома.

Повлиять на ситуацию сейчас не может и новая владелица магазина.

«Магазин я приобрела в кредит. Когда получала кредит, разрабатывался бизнес-план. Бизнес-план разрабатывался именно под ритуальные услуги. Даже сейчас при большом моем желании я ничего не могу сделать, так как банк выставит штрафные санкции», - говорит Анна Парпуц, владелица магазина на улице М. Горького.

Чтобы обеспечить необходимыми припасами пенсионеров, чиновники организовали приезд автолавки в район два раза в неделю. Однако местные таким решением не удовлетворены, так как считают, что их интересов попросту не учли.