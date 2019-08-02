Азаренко не смогла пробиться в третий круг турнира в Сан-Хосе 5 2.08.2019, 8:09

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Виктория Азаренко

Фото: AP

Белорусская теннисистка уступила хорватке.

Спортсменка сыграла матч 1/8 финала турнира Mubadala Silicon Valley Classic, который проходит в американском Сан-Хосе. Призовой фонд турнира составляет 876 тыс. долларов.

В 1/8 финала экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко играла против хорватской теннисистки Донны Векич. Белоруска в результате уступила.

Итоговый счет матча составил 6:4, 6:3 в пользу хорватки.

Напомним, на старте турнира в 1/16 финала Азаренко была сильнее француженки Хармони Тан (6:2, 6:4).

В турнире участвует также и Арина Соболенко. Первая ракетка Беларуси в 1/8 финала была сильнее американки Коко Вандевеге (6:3, 6:3). В четвертьфинале белоруске предстоит сыграть против испанки Карлы Суарес Наварро.