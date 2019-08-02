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В городах Крыма зафиксирован повышенный уровень химикатов

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  • 2.08.2019, 8:11
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Завод «Крымский титан» в Армянске

Жители жалуются на кашель, пятна по телу и отеки.

Специалисты Гидрометцентра зафиксировали повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха в Армянске и Красноперекопске оккупированного Крыма. Об этом говорится в результатах мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в Крыму с 22 по 29 июля, опубликованных на сайте ведомства, сообщают Крым. Реалии.

В Армянске по данным наблюдений двух стационарных постов (определяемые показатели – взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, аммиак, формальдегид, фтористый водород) отмечен стандартный индекс (СИ) взвешенных веществ равный 2 (повышенный, - ред.).

"Для оксида углерода СИ равный 1. Для хлористого водорода СИ равный 2 (повышенный, - ред.). Для фтористого водорода СИ равный 1. Уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся как повышенный", - отметили в гидрометцентре.

Специалисты подчеркнули, что в Красноперекопске уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся как повышенный.

Ранее жители Армянска жаловались на кашель, пятна по телу и отеки глаз, но их называли провокаторами.


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