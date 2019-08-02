Спортсмен и вокалист BRUTTO Виталий Гурков снимется в кино 1 2.08.2019, 8:24

Виталий Гурков

Чемпион мира по кикбоксингу озвучит Лю Кана в белорусскоязычном Mortal Kombat.

8 августа в Минске состоится премьера фильма Mortal Kombat на белорусском языке. Кинохит 90-х озвучат известные белорусы в режиме реального времени. Со сцены прозвучат голоса Павла Харланчука, Сергея Жбанкова, Олега Гарбуза, Кристины Дробыш и Мелитины Станюты. Одного из главных героев фильма, Лю Кана, озвучит первый двукратный чемпион мира по версии Kunlun Fight и вокалист группы BRUTTO Виталий Гурков. Кстати, помимо озвучки в планах у спортсмена еще и актерская игра.

- Мне предлагали сняться в довольно крупном кино, но пока что все в замороженном состоянии. Мне очень понравилась идея, хороший сценарий. Тема очень близкая для меня: нужно было играть боксера. Не знаю как там дела сейчас, к сожалению. Но планы сняться в кино да, есть, - рассказал Виталий kp.by.

Показ пройдет в рамках проекта «Белорусские уикенды», который устраивают компания «Кінаконг» и генеральный партнёр проекта - velcom | A1.

Видеоигра Mortal Kombat вышла в 1992 году и сразу же стала бешено популярной. По мотивам игры в 1995-ом был снят фильм. Чтобы посмотреть его на большом экране, фанаты буквально ломились в кинотеатры и пункты проката. С тех пор прошло уже больше 20 лет, а интерес к Mortal Kombat не угасает. «Смертельная битва» до сих пор остается одной из самых успешных и влиятельных франшиз в истории видеоигр, а на 2021 год намечен выход новой киноверсии.