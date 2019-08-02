«Маяк Минска» сотрясают удивительные скандалы 8 2.08.2019, 8:40

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Минчане покупали квартиры у Dana Holdings, но отдавали деньги проходимцу.

Если вам предлагают купить квартиру за полцены, бегите. С вероятностью 99,9% перед вами не меценат, а совсем другой человек на букву «м» — мошенник, и ждать чего-то хорошего от сотрудничества с ним не приходится. Однако, как сомнительны бы ни были сделки и как очевидно бы ни возмущались логика со здравым смыслом, всегда находятся люди, которые попадаются на крючок криминальных затейников. Доверчивость, жадность, вера в свою удачу или неизвестно что еще двигало десятком минчан, решивших купить квартиры с 50-процентной скидкой у якобы подрядчика компании Dana Holdings, пишет «Онлайнер».

В истории, которая сконцентрировалась на маленьком пятачке в «Маяке Минска», с самого начала все было не то, не так и очень плохо пахло. Но люди почему-то верили импозантному мужчине по имени Мгер Оганнисян и, заключая договоры непосредственно с застройщиком, отдавали деньги мужчине, не фигурировавшему ни в одном документе. Потом они даже благополучно заселялись в квартиры, откуда их сейчас выпроваживают через суд. Попробуем разобраться, кто кому кем приходится в запутанной квартирной афере.

Случайная встреча с катастрофическими последствиями

В последнее время «Маяк Минска» сотрясают удивительные скандалы. Только на прошлой неделе был вынесен приговор дельцу, который, обхитрив застройщика, получил в собственность 11 квартир в новостройках и быстро слил их обычным людям за полцены. И вот новый эпизод в «резюме» квартала. Действующие лица — бесквартирные минчане, некто Мгер Оганнисян с жильем за полцены и Dana Holdings.

Из десяти человек, обратившихся за помощью к правоохранителям, открыто рассказать о том, как они профукали десятки тысяч долларов, согласились только Ирина и Виктор: говорят, терять уже нечего, поэтому вся надежда только на огласку и на человечность застройщика, который вроде как был в курсе всего, что происходит.

— Мы почти 15 лет жили и работали в Москве, копили деньги, — рассказывают, с чего все началось, супруги. — О том, чтобы купить жилье в Минске, как-то не задумывались, но тут в один из приездов получили очень хорошее предложение. Решили: почему бы и нет? Как раз дочка будет учиться в университете и жить в своей квартире. Еще радовались: это ж надо, так здорово все совпало.

На дворе стояла безмятежная весна 2016 года. Ничто не предвещало проблем и финансовых пробоин. Но цепочка случайностей уже начала закручиваться. В один из дней брат Ирины встретил знакомого, а тот похвалился: «Купил у хорошего человека квартиру в новостройке за полцены. Если надо, сведу и тебя, у него еще есть». Брат вспомнил о сестре и племяннице — им нужнее, поэтому предложил Ирине рассмотреть такой вариант. Женщина удивилась, но согласилась и поехала оценивать квартиры в «Маяке Минска». Подходящую нашла на Кирилла Туровского, 2. (К слову, грешить на знакомого, ставшего связующим звеном, не стоит: он сам сейчас в списке потерпевших.)

«Однушка», которую выбрала женщина, и вправду способна влюбить в себя с первого взгляда: почти 47 «квадратов», два окна в жилой комнате, открытый балкон с видом на двор и библиотеку, большое пространство для кухни. В общем, все как надо. Тем более не «полуфабрикат», а полноценная черновая отделка.

По словам супругов, квартиры в различных домах «Маяка Минска» показывал им ключник застройщика. Мол, Мгер звонил, давал указание, и «специально обученный человек» водил по высоткам-этажам. И это, конечно, очень примечательный момент.

— При личной встрече Мгер Оганнисян рассказывал, что это все его квартиры, а документы мы особо и не спрашивали: он выполнял строительные работы у знакомого моего брата, очень хорошо себя зарекомендовал, поэтому сомнений не было. Раз говорит человек, что он подрядчик по благоустройству территории у Dana Holdings и с ним рассчитались квартирами, значит, так оно и есть. К тому же он ходил по «Маяку», по офису и со всеми здоровался — было видно, что работники Dana Holdings его знают. Более того, у него были личные номера ведущих специалистов, — объясняет свою логику женщина.

Практика «расплаты» с подрядчиками квадратными метрами, действительно, распространена в Минске: почти в каждой большой новостройке есть минимум две-три такие квартиры. И при определенной степени беспечности слова бизнесмена можно было принять на веру.

«Однушка» в «Маяке Минска» за $32 000

За квартиру он попросил $32 000, или около $700 за «квадрат», — продолжают полный шокирующих деталей рассказ супруги. — Продажу за полцены объяснил тем, что деньги ему нужны сейчас и нет времени ждать других покупателей. Договорились, что рассчитаемся с ним частями и за три раза переведем всю сумму.

Договор купли-продажи стороны заключали 7 апреля 2016 года на имя Виктора. Причем сделка проходила в офисе застройщика — тогда еще в «вагончиках» на отшибе «Маяка». Мгер непосредственно на сделке не присутствовал, но позже появился в агентстве по госрегистрации и земельному кадастру. Видимо, пришел засвидетельствовать свое почтение. И забрать деньги.

— Вас не смутило, что сторонами сделки выступали вы и застройщик, а по договору деньги — $60 840 (!) — надо было перечислить на счет ИООО «Зомекс Инвестмент»? Оганнисян вообще нигде и никак не фигурирует.

— Еще до сделки мы обсуждали этот момент, но Мгер в присутствии менеджера застройщика Татьяны сказал, что все в порядке и не стоит обращать на это внимание. Так как представитель компании ничего не возразила, мы и подумали, что сложные сделки с подрядчиками действительно именно так и проходят. В итоге на счет застройщика поступило в общей сложности $1500 по курсу, а все остальные деньги мы отдали лично Оганнисяну: основную часть суммы — из рук в руки без расписок, недостающую мелочь — банковскими переводами.

Согласно договору, «рыночные» $60 840 Виктор должен был перевести на счет застройщика до конца апреля. Естественно, мужчина этого не сделал, так как все деньги переправлял в карман Оганнисяна. Также, если следовать пункту 4.3, не рассчитавшись вовремя с застройщиком, минчанин должен был неслабо попасть: «В случае если окончательный расчет не будет произведен до 30 апреля 2016 года, покупатель обязан уплатить продавцу штраф в сумме, эквивалентной $10 000, по официальному курсу до 30 мая 2016 года». Но несмотря на вопиющие финансовые несостыковки, примерно через месяц семья получила на руки ключи от «однушки», а вместе с ними — пожелания спокойного ремонта.

— «Контрольный» месяц, который был указан в договоре, прошел. Со стороны застройщика — ни звонков, ни напоминаний, ни уж тем более санкций. Ну мы и жили себе спокойно, будучи уверенными, что все в порядке, делали ремонт. Более того, в августе, через четыре месяца после сделки, застройщик заключил с нами договор безвозмездного пользования помещением. На документе стоит подпись замдиректора ИООО «Зомекс Инвестмент». Ну какие у нас могли возникнуть подозрения, что что-то не так? Тем более что к этому моменту мы полностью рассчитались с Мгером, то есть выполнили свою часть договоренности.

Что касается переоформления права собственности на квартиру, то Оганнисян обещал, что все будет хорошо, и просил подождать: мол, продаст все квартиры — тогда разом нас всех и оформит. Впрочем, отсутствие фиолетового сертификата не помешало нам заключить с товариществом договор на техобслуживание. Правда, на воду и электричество договоров нет: их можно заключить, только будучи собственником, — показывают бумаги, в которые искренне верили, супруги.

Гром среди ясного неба

Затишье продолжалось два года. Дочь Ирины и Виктора жила в квартире, «коммуналка» оплачивалась, в общем, полная идиллия. (За исключением того, что все еще не было оформлено право собственности, а вместе с ним и техпаспорт на квартиру.) Уже сейчас супруги, сопоставляя детали, удивляются, как они не придали значения тому, что, получив ключи, нашли в ящике «жировку» на имя некоего В-й А. И. Кто этот человек? Какое отношение он имеет к квартире, продававшейся как жилье от застройщика? Эти нюансы минчане выяснять не стали (непонятно это и до сих пор).

— Хоть бы кто сказал, что мы не платим, что мы должники по жилью, — с обидой в голосе говорит Ирина. — Кроме того, муж периодически заходил в офис к менеджерам, чтобы узнать, как дела и когда можно будет оформить документы, и тоже никто даже словом не обмолвился, что, мол, вы отдали деньги мошеннику.

— Причем каждое мое посещение «Даны» заканчивалось разборками с Оганнисяном: только я уходил из офиса, как менеджер, по всей видимости, звонила ему и сообщала о визите, а уже он набирал меня и ругался: «Что ты ходишь, я же сказал, что все будет нормально». Что у них за связь такая? — задается вопросом Виктор.

Но более-менее спокойная жизнь закончилась в апреле 2018 года, когда в почтовом ящике оказалось тревожное письмо: уважаемые клиенты, вы не выполнили условия договора. Виктор сразу набрал Мгера, тот пояснил: не обращайте внимания, это просто ошибка. Супруги вроде выдохнули, но осадочек-то остался. Поэтому они настояли на трехсторонней встрече с застройщиком.

— Были мы, Оганнисян, а от застройщика — Павел Овчаров (вроде замдиректора). Поговорили, обсудили. Дали Мгеру отсрочку для оплаты две недели, нас особо никто и не спрашивал. Тут уже было совершенно понятно, что происходит что-то неладное, но нам дали понять: к вам претензий нет. Прошли те самые «запасные» две недели, и мы поспешили в офис, чтобы узнать, как решился вопрос. Менеджер Татьяна, которая все время держала связь с Мгером, оказалась в отпуске, а нас встретила девушка Виктория. Она сказала: «Оганнисян — мошенник, он вас подставил. Это не его квартиры, и нечего было давать ему деньги».

Звонок Мгеру ничем не помог: к тому моменту он уже был в России (опять же, если верить ему) и, видимо, громко смеялся над пострадавшими. Несчастных, которые поверили в подарок судьбы в виде квартиры за полцены, оказалось, по сведениям супругов, семь человек. Их собирали вместе, по отдельности и всех уведомили: за метры они не рассчитались. Супругам застройщик даже предложил компромиссный вариант: те наконец платят за свою квартиру в полном объеме, правда, с пятимесячной рассрочкой. Минчане на это не пошли, и все снова затихло примерно на год.

Выселить — и конец

— Когда мы, горе-новоселы, перезнакомились, стало понятно, что договоры заключались в течение двух лет. Последний пострадавший «купил» квартиру в 2018 году. То есть компания, по нашим прикидкам, за это время недополучила минимум полмиллиона долларов (некоторые люди брали стометровые «трешки») и даже не заметила этого? Неужели это мелочи? Почему никого не уведомили? Какие дела были у застройщика с Оганнисяном, что информация так долго замалчивалась? — задаются логичными вопросами супруги.

Развязка этой драмы произошла уже в 2019-м: застройщик перешел в наступление и подал в суд иск о «выселении из жилого помещения гражданина, самоуправно занявшего жилое помещение». Так добропорядочный минчанин стал сквоттером (как и остальные «владельцы» метров, купленных через Оганнисяна). 17 июня 2019 года суд принял решение выселить Виктора из «однушки» на Туровского, 2, без предоставления другого жилого помещения. Супруги собираются до последнего биться за эту квартиру, которую оплатили и отремонтировали.

— Всех «покупателей» сейчас выселяют: минимум два суда, кроме нашего, уже состоялись, и застройщик их выиграл. И никто не смотрит на то, что среди нас есть семьи с маленькими детьми — на выход без разговоров. Причем для большинства это единственное жилье… Ну вот скажите, как мог застройщик три года не трогать покупателей, которые с ним не рассчитались? И откуда нам было знать, как правильно проводятся такие трехсторонние сделки? Мы покупали жилье впервые в жизни. Причем обычно как говорят: в Москве всех разводят, сплошной криминал. А на самом деле криминал — вот он, в Минске. Мы даже не думали, что в Беларуси такое может быть, — поражены Виктор и Ирина.

Примечание. Спустя полгода после «приобретения» однокомнатной квартиры Мгер Оганнисян раскрутил супругов на покупку 76-метровой «двушки» в соседнем доме. Опять же за полцены и под заверения, что «все будет хорошо». Причастность к этой квартире минчане демонстрируют ключами: войти в подъезд, открыть почтовый ящик — без проблем, хотя этой «двушки» они уже лишились и даже не борются за нее. «Застройщик расторг договор в одностороннем порядке, а потом поменял замок. Благо хоть ремонт не успели сделать», — ищут хоть что-то хорошее в плохом минчане.

Что скажет Dana Holdings

Onliner обратился к застройщику с просьбой пояснить все произошедшее. В частности, мы хотели получить ответы на следующие вопросы:

Имела ли компания Dana Holdings (в лице любых организаций, входящих в группу компаний) какие-либо отношения с Мгером Оганнисяном? Рассчитывалась ли с ним квартирами за выполненные работы?

Почему ИООО «Зомекс Инвестмент» не занялось вопросом выселения неплательщиков раньше? (По договору, полностью рассчитаться за квартиру Виктор должен был до 30 апреля 2016 года, а первые уведомления о необходимости доплат и возможном выселении мужчина получил, по его словам, только в 2018-м.)

На основании чего между Виктором и ИООО «Зомекс Инвестмент» 15 августа 2016 года был подписан договор безвозмездного пользования помещением?

Правда ли, что всего по такой схеме было продано семь квартир, из которых сейчас ИООО «Зомекс Инвестмент» по суду выселяет жильцов?

И вот пришел ответ. «В соответствии с законодательством Республики Беларусь разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания без разрешения лица, производящего дознание, следователя, прокурора или суда является уголовно наказуемым деянием. На основании изложенного в связи с производимыми следственными действиями в отношении Мгера Оганнисяна ИООО „Зомекс Инвестмент“ воздерживается от комментариев по вопросам, задаваемым интернет-порталом Onliner», — пояснила главный юрисконсульт ИООО «Зомекс Инвестмент» Наталья Мочалова.

Who is Mr. Ogannisyan?

Зато в Следственном комитете к портрету дельца добавили штрихов.

— В отношении 44-летнего мужчины, который мошенническим путем завладел денежными средствами десяти граждан на общую сумму более 500 тыс. рублей, Первомайским (города Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. В связи с тем, что обвиняемый скрывается от органа уголовного преследования, он объявлен в межгосударственный розыск, — уточнила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Любопытен и такой момент. Если Виктор все-таки проиграет суд (что очень вероятно), но потом подаст в отношении застройщика иск о компенсации стоимости выполненного ремонта (суммы неосновательного обогащения), выиграет ли он так же, как выиграли практически аналогичное дело Бобко, не расплатившиеся за квартиру с Дубровской, но сделавшие в ней ремонт?