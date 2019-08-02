Трамп подписал указ о введении второго этапа санкций против РФ 5 2.08.2019, 8:43

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Дональд Трамп

Санкции введены из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении России за отравление нервно-паралитическим агентом "Новичок" бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на двух американских чиновников.

Первый пакет санкций в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года Трамп подписал в прошлом году. Тот же закон предполагает, что президент должен ввести второй этап ограничений в случае, если государство (в данном случае Россия) не подтвердило, что больше не использует химическое оружие в нарушение международного права.

Издание пишет, что Трамп не хотел обострять отношения с российским президентом Владимиром Путиным, а потому тормозил попытки введения второго раунда санкций.

По данным Politico, после того, как члены Палаты представителей – демократ Элиот Лэнс Энгель и республиканец Майкл Маккол – обнародовали заявление с призывом ввести второй пакет санкций против России, Трамп был вынужден подписать указ.

Второй пакет еще в марте этого года подготовил минфин и Госдепартамент США.

Документ пока еще не опубликован.

66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического состояния. Британское следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".

В связи с инцидентом власти Великобритании объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ.

Скрипали выжили, они выписаны из больницы.

Вашингтон неоднократно принимал и расширял санкции против Москвы за агрессию в Крыму и на Донбассе, а также попытки повлиять на американскую избирательную кампанию 2016 года.

26 июля председатель комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса США, конгрессмен от Республиканской партии Эд Ройс призвал Трампа ввести новые санкции против России из-за отравления Скрипалей.

27 августа 2018 года они вступили в силу.