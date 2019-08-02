В кабинете Джонсона установили часы, показывающие обратный отсчет до Brexit 1 2.08.2019, 8:45

Борис Джонсон

Фото: Getty Images

Часы с обратным отсчетом доставили в офис премьер-министра Великобритании 1 августа.

Об этом сообщает британское издание Mirror.

Часы установят в кабинете нового главы правительства.

На циферблате указано количество дней, часов, минут и секунд до 23.00 31 октября – даты выхода Британии из ЕС. Издание отмечает, что цифры на часах можно увидеть с расстояния 22 метров.

Mirror пишет, что такие часы стоят чуть более $700.

Борис Джонсон купил эти часы, после того как таким же экземпляром обзавелся новый лидер Консервативной партии Джеймс Клеверли.

Решение о выходе из ЕС Великобритания приняла во время референдума в июне 2016 года. Тогда 51,9% британцев проголосовали за выход из сообщества. Дату выхода назначили на 29 марта 2019 года.

В ноябре 2018 года Евросоюз и Великобритания согласовали на уровне переговорщиков 26-страничную декларацию о будущих отношениях. Однако документ так и не был ратифицирован, поскольку в январе британский парламент не поддержал правительственный проект соглашения о Brexit. В марте 2019 года Палата общин повторно не одобрила проект соглашения.

20 марта предыдущий премьер Тереза Мэй направила в ЕС просьбу об отсрочке выхода. На саммите 10 апреля лидеры стран Евросоюза утвердили отсрочку Brexit до 31 октября 2019 года.

27 июля новый премьер Джонсон заявил, что Великобритания выйдет из Евросоюза при условии отказа от механизма, призванного предотвратить возвращение жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией – "ирландского бэкстопа".