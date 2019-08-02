Из храма под Гомелем похитили старинную икону

Из храма под Гомелем похитили старинную икону2
- 2.08.2019, 8:56
Иконе «Всех скорбящих радость» 120 лет.
Сотрудники милиции ведут поиск злоумышленников, которые похитили особо почитаемую икону из сельского храма в Гомельском районе, сообщили в правоохранительных органах.
Образ «Всех скорбящих радость» с окладом был вынесен неизвестным из храма на минувшей неделе.
«Уже предварительно известно, что злоумышленник зашел в Свято-Екатерининскую церковь в деревне Гадичево и похитил оттуда икону Божьей Матери «Всех скорбящих радость», — рассказали в правоохранительных органах.
Там также отметили, что в настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на раскрытие кражи из церкви и установление всех обстоятельств преступления.
Поклониться этой иконе, которой более 120 лет, паломники в Гадичево ехали со всей Беларуси.