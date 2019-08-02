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Из храма под Гомелем похитили старинную икону

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  • 2.08.2019, 8:56
Фото: mvd.gov.by

Иконе «Всех скорбящих радость» 120 лет.

Сотрудники милиции ведут поиск злоумышленников, которые похитили особо почитаемую икону из сельского храма в Гомельском районе, сообщили в правоохранительных органах.

Образ «Всех скорбящих радость» с окладом был вынесен неизвестным из храма на минувшей неделе.

«Уже предварительно известно, что злоумышленник зашел в Свято-Екатерининскую церковь в деревне Гадичево и похитил оттуда икону Божьей Матери «Всех скорбящих радость», — рассказали в правоохранительных органах.

Там также отметили, что в настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на раскрытие кражи из церкви и установление всех обстоятельств преступления.

Поклониться этой иконе, которой более 120 лет, паломники в Гадичево ехали со всей Беларуси.


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