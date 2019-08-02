закрыть
2 августа 2019, пятница, 10:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Ученые выяснили, как шоколад влияет на психику

1
  • 2.08.2019, 9:06
  • 1,074

В составе горького шоколада есть антиоксиданты.

Люди, предпочитающие есть горький шоколад, менее склонны к депрессии. Об этом заявила группа ученых из Великобритании и Канады, пишет Хроника.инфо.

Ученые провели исследование, в котором участвовало более 13 тысяч человек. Они должны были отвечать на вопросы о количестве и виде съедаемых ими сладостей, а после об их настроении. Помимо этих показателей также учитывалось физическое состояние человека и наличие у него вредных привычек.

Выяснилось, что добровольцы, которые чаще ели горький шоколад были менее подвержены депрессивному состоянию, чем любители молочного или белого шоколада. По мнению ученых, причина заключается в том, что первый вид сладкого содержит ряд психоактивных ингредиентов, в том числе две формы анандамина, которые вызывают чувство эйфории.

Также в составе горького шоколада есть антиоксиданты, которые борются с воспалением в организме. Последнее считается одним из признаков депрессии.


популярное за неделю

Мнение

Мужики, когда вилы брать будем?
Мужики, когда вилы брать будем? Виктор Шендерович
Дикая страна Путина
Дикая страна Путина Юрий Бутусов
Руководящее кресло в режиме зависания
Руководящее кресло в режиме зависания Владимир Халип
Служить Родине или служить режиму?
Служить Родине или служить режиму? Валерий Карбалевич