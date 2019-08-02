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Бизнесмена из Ганцевичей нашли мертвым на территории его предприятия

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  • 2.08.2019, 9:08
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Мужчины не было дома с 28 июля, но о его отсутствии в милицию никто не сообщал.

В Ганцевичах на территории частного предприятия, которое занимается международными перевозками, нашли тело его руководителя, сообщил БелТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Родственники последний раз видели жителя райцентра 1958 года рождения 28 июля. В милицию по поводу его длительного отсутствия никто не обращался.

По данным Иванюка, в ходе осмотра видимых телесных повреждений у мужчины не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка.


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