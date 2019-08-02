NEXTA: Cтало понятно, зачем Министерству обороны так нужно призывать в армию студентов

NEXTA: Cтало понятно, зачем Министерству обороны так нужно призывать в армию студентов9
- 2.08.2019, 9:18
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Белорусские «полководцы» ездят на шикарных авто.
Свидетельствующее об этом видео опубликовал блогер NEXTA.
- Вот и стало понятно, зачем Министерству обороны так нужно призывать в армию студентов, магистрантов и аспирантов.
Генералам и полковникам хочется, чтобы на служебных авто с государственным бензином и в рабочее время их возили по личным делам (например, по магазинам и торговым центрам) солдаты-срочники с дипломом как минимум бакалавра.
Видимо, так престижнее, - написал блогер.