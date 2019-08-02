Стали известны подробности новых ракетных пусков КНДР 1 2.08.2019, 9:26

Южная Корея подтвердила, что КНДР провела новое ракетное испытание.

По данным Южной Кореи, КНДР запустила в сторону Японского моря две неопознанные ракеты малой дальности.

Об этом сообщил Комитет начальников штабов Южной Кореи, передает DW.

«Мы следим за ситуацией на случай дальнейших пусков и остаемся в режиме боеготовности», — подчеркнули представители КНШ.

По их информации, запуск произошел в провинции Хамген-Намдо.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на два информированных источника сообщало, что КНДР провела третье за последнюю неделю ракетное испытание.

Напомним, 25 июля Северная Корея провела испытания двух баллистических ракет малой дальности.

31 июля КНДР осуществила запуск нескольких «неопознанных ракет».По данным южнокорейских военных, две ракеты пролетели 240−330 км, прежде чем упасть в море.