Как отчитались гиганты белорусской промышленности 2.08.2019, 9:32

В открытом доступе появились отчеты за 6 месяцев от МТЗ, Гомсельмаша, БМЗ и Мозырского НПЗ.

Раскрываем самые важные детали из финансовых документов.

Минский тракторный завод (МТЗ) относится к той группе крупных госкомпаний, где недавно уволили руководителя. Производственные показатели в тракторостроении сейчас далеко не лучшие. За январь—июнь в Беларуси произвели 15,6 тыс. тракторов для сельского и лесного хозяйства, что меньше показателя 2018 года на 11,4%. Новый директор пришел на МТЗ только в июне, поэтому финансовые результаты первого полугодия почти целиком лежат на совести старого, пишут banki24.by.

Выручка предприятия за 6 месяцев упала против 2018 года с 733 до 702 млн BYN, а прибыль от реализации обвалилась почти вдвое — со 107,9 до 54,6 млн BYN. Правда, чистая прибыль МТЗ за счет доходов от инвестиционной и финансовой деятельности подросла с 30,2 до 35 млн BYN. А вот запасы готовой продукции увеличились за полугодие со 139,6 до 145,9 млн BYN, краткосрочная дебиторка — с 873,4 до 904,5 млн BYN.

На прошлой неделе Лукашенко посетил Гомсельмаш и поручил разработать стратегию развития этого предприятия. Гомельский завод неоднократно пробовали продать зарубежным инвесторам, но все никак не приходили к согласию по условиям сделки.

Как и МТЗ, после кризиса зимы 2014—2015 гг. Гомсельмаш пережил крайне тяжелые времена: предприятие вынырнуло из омута банкротства за счет огромной господдержки. За 6 месяцев 2019 года производство уборочных машин в Гомельской области обвалилось на 17,2% — до 3,2 тыс. штук.

По словам посла Беларуси в РФ Владимира Семашко, экспорт Гомсельмаша «просел на 40%». Выручка Гомсельмаша за 6 месяцев упала против 2018-го с 229,8 до 212,7 млн BYN, прибыль от реализации сократилась с 20,2 до 13,8 млн BYN. Чистая прибыль за январь—июнь 2019 года составила всего 82 тыс. BYN. На 1 июля Гомсельмаш имеет гигантский непокрытый убыток — 367,9 млн BYN, огромные долги по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам — 851,3 и 319,3 млн BYN соответственно, запасы готовой продукции на 253,7 млн BYN.

Белорусский металлургический завод (БМЗ) в Жлобине потерял гендиректора в мае. Новый начальник у БМЗ появился несколько дней назад, после согласования Лукашенко.

Хроническая проблема БМЗ — вымытая оборотка и долги по кредитам и займам. На 1 июля непокрытый убыток предприятия составил 348,1 млн BYN, обязательства по долгосрочным кредитам и займам — 875 млн BYN, по краткосрочным кредитам и займам — 1,148 млрд BYN. Выручка БМЗ в 2019 году против 2018-го поднялась с 1,436 до 1,552 млрд BYN. Однако вместо прибыли от реализации (139,3 млн BYN за 6 месяцев 2018 года) завод получил убыток в размере 19,1 млн BYN. В итоге чистую прибыль за январь—июнь 2019 года свели к мизерным 17 тыс. BYN.

Мозырский НПЗ относительно неплохо пережил загрязнение российской нефти в трубопроводе «Дружба». Этот завод оставался с дефицитом сырья гораздо меньшее время, чем Нафтан. Выручка Мозырского НПЗ увеличилась с 3,920 до 4,462 млрд BYN, а убыток от реализации в первой половине 2018-го (24,8 млн BYN) в 2019-м превратился в прибыль (283,8 млн BYN). В результате завод вышел из чистых убытков 2018 года (15,3 млн BYN) на чистую прибыль 2019-го (244,1 млн BYN).

В текущем году Мозырский НПЗ обеспечивает позитивную работу нефтепереработки в целом. Чистые активы завода с начала 2019 года выросли с 2,801 до 3,045 млрд BYN.