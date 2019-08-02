Михаил Ефремов: В каталажку со мною заприте весь состав сериала «Менты»6
- 2.08.2019, 9:42
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Открытое письмо актера Михаила Ефремова главе МВД России.
Актера театра «Современник» Дмитрия Смолева арестовали на 8 суток за видеоролик, в котором он изображал пьяного сотрудника ГИБДД при исполнении. Суд признал его виновным по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП) и незаконном ношении формы (17.12 КоАП).
В связи с этим актер Михаил Ефремов на страницах Новой газеты обратился к министру МВД Владимиру Колокольцеву.
Пусть звучит откровенно и звонко
Заявленье министру мое:
На подмостках, на сцене, на съемках
Часто носит актер не свое!
Аксельбанты, погоны, короны
Поставляет ему костюмер.
Скажут — будешь министр обороны,
В орденах, всем солдатам пример.
Я сносил разной формы немало,
Много сыграно мною, братан.
Был полковником, был генералом,
А мой Тихонов — был капитан.
Так чего ж не меня по этапу?
Не по праву же форму носил?
Ордена нацеплял, как Шарапов,
Как Анискин в фуражке ходил.
Много было ролей, поглядите,
Но никто меня не осудил!
Задержите меня, посадите,
Укатайте меня со всех сил!
В каталажку со мною заприте
Весь состав сериала «Менты»,
Честь мундира навек защитите
От актерской лихой борзоты.
Если всех, кто носил вашу форму,
Вдруг с экранов России стереть,
Через час после этой реформы
Вам же нечего будет смотреть!
В телевизоре ловлей злодеев
Будет занята штатских толпа.
Согласитесь, такая идея —
Это бред, ерунда, хренота.
Почему я пишу эти строки?
Потому, что случилась фигня:
Дмитрий Смолев, актер круглобокий
На спектакле подставил меня:
Не забыл свою роль, не напился.
Он, который артистом рожден,
На спектакль вчера не явился.
Был в полицию препровожден.
Там ему показали видосик,
Где он — пьяный сержант ДПС,
И под запись задали вопросик,
Сразу сбивший актерскую спесь:
«Где вы взяли мундир, интересно?»
«Где, блин, совесть» И «как вы могли?»
И, влепив восемь суток ареста,
В каталажку его увели…
Господин полицейский министр!
Не пытаясь дерзить и шутить,
Я прошу: разберитесь там быстро.
И артиста прошу отпустить.
Мой отец в милицейском мундире
Смоктуновского в фильме ловил.
Знают все полицейские в мире,
Что он там на суде говорил.
Он сказал от души и сердечно
Под хлопки и под крики «виват!»:
— Виноват подсудимый? Конечно!
Но, конечно же, — не виноват!
Вот и я завершаю взволнованно,
Взор скупою слезою слезя:
Не судите артистов и клоунов,
И стрелять в пианистов — нельзя!