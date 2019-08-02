Михаил Ефремов: В каталажку со мною заприте весь состав сериала «Менты» 6 2.08.2019, 9:42

3,370

Михаил Ефремов

Открытое письмо актера Михаила Ефремова главе МВД России.

Актера театра «Современник» Дмитрия Смолева арестовали на 8 суток за видеоролик, в котором он изображал пьяного сотрудника ГИБДД при исполнении. Суд признал его виновным по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП) и незаконном ношении формы (17.12 КоАП).

В связи с этим актер Михаил Ефремов на страницах Новой газеты обратился к министру МВД Владимиру Колокольцеву.

Пусть звучит откровенно и звонко

Заявленье министру мое:

На подмостках, на сцене, на съемках

Часто носит актер не свое!

Аксельбанты, погоны, короны

Поставляет ему костюмер.

Скажут — будешь министр обороны,

В орденах, всем солдатам пример.

Я сносил разной формы немало,

Много сыграно мною, братан.

Был полковником, был генералом,

А мой Тихонов — был капитан.

Так чего ж не меня по этапу?

Не по праву же форму носил?

Ордена нацеплял, как Шарапов,

Как Анискин в фуражке ходил.

Много было ролей, поглядите,

Но никто меня не осудил!

Задержите меня, посадите,

Укатайте меня со всех сил!

В каталажку со мною заприте

Весь состав сериала «Менты»,

Честь мундира навек защитите

От актерской лихой борзоты.

Если всех, кто носил вашу форму,

Вдруг с экранов России стереть,

Через час после этой реформы

Вам же нечего будет смотреть!

В телевизоре ловлей злодеев

Будет занята штатских толпа.

Согласитесь, такая идея —

Это бред, ерунда, хренота.

Почему я пишу эти строки?

Потому, что случилась фигня:

Дмитрий Смолев, актер круглобокий

На спектакле подставил меня:

Не забыл свою роль, не напился.

Он, который артистом рожден,

На спектакль вчера не явился.

Был в полицию препровожден.

Там ему показали видосик,

Где он — пьяный сержант ДПС,

И под запись задали вопросик,

Сразу сбивший актерскую спесь:

«Где вы взяли мундир, интересно?»

«Где, блин, совесть» И «как вы могли?»

И, влепив восемь суток ареста,

В каталажку его увели…

Господин полицейский министр!

Не пытаясь дерзить и шутить,

Я прошу: разберитесь там быстро.

И артиста прошу отпустить.

Мой отец в милицейском мундире

Смоктуновского в фильме ловил.

Знают все полицейские в мире,

Что он там на суде говорил.

Он сказал от души и сердечно

Под хлопки и под крики «виват!»:

— Виноват подсудимый? Конечно!

Но, конечно же, — не виноват!

Вот и я завершаю взволнованно,

Взор скупою слезою слезя:

Не судите артистов и клоунов,

И стрелять в пианистов — нельзя!