Саудовская Аравия разрешила женщинам путешествовать в одиночку 1 2.08.2019, 9:46

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Страна отменила один из самых жестких гендерных запретов.

Теперь женщинам из Саудовской Аравии можно путешествовать без дополнительного разрешения мужчин.

Об этом со ссылкой на соответствующее решение правительства Саудовской Аравии сообщает Reuters.

Отныне каждая женщина, достигшая 21-летнего возраста, имеет право оформить загранпаспорт и отправиться в зарубежную поездку без обязательного согласия и сопровождения мужчины-опекуна, как это было до сих пор.

Власти одобрили и другие послабления. В частности, поправки впервые предоставляют женщинам право самим регистрировать рождение ребенка, вступление в брак или развод, а также получать официальные семейные документы и оформлять право на опеку над несовершеннолетними детьми.

В 2018 году в Саудовской Аравии женщины получили право управлять автомобилем, в т.ч. грузовиками и мотоциклами.