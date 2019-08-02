ГАИ следит, чтобы механизаторы не пили во время уборочной 2 2.08.2019, 9:52

Механизаторов проверяют два раза в день.

С начала уборки зерновых в Минской области не зафиксировано ни одного случая, чтобы ГАИ повторно задержала механизатора в состоянии алкогольного опьянения, сообщил журналистам 1 августа начальник ГАИ Минской области Михаил Акулич.

Такой результат Михаил Акулич объяснил тем, что в области начали проверять механизаторов дважды: в начале и в конце рабочего дня, - сообщает Радыё Свабода.

"Мы проанализировали прежние нарушения и увидели, что наибольшее количество употребления алкоголя приходилось на период с 14 до 16 часов. Механизаторы считали, что их рабочий день уже закончился, и позволяли себе "опрокинуть рюмку". Поэтому мы настояли, чтобы их проверяли дважды: не только утром, когда они покидают гаражи, но и вечером, когда они возвращаются с работы. И это подействовало", - отметил начальник ГАИ.

Также он подчеркнул, что доля дорожно-транспортных происшествий с участием сельскохозяйственной техники на фоне всех ДТП составляет лишь 0,8%. Ранее такой низкой цифры никогда не было.

На уточняющий вопрос, распространяется ли эта практика на другие регионы Беларуси, Михаил Акулич ответил: «Возможно, в некоторых областях пытаются это делать. Но могу точно сказать, что так систематически и последовательно, как у нас, такие проверки не проводятся».