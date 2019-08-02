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Bloomberg: Россия в обход санкций продала Венесуэле более миллиона баррелей топлива

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  • 2.08.2019, 10:20
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Схема поставки оказалась достаточно простой.

Москва наплевательски относится к тому факту, что против Каракаса действуют американские санкции – этот факт Кремлем чуть ли не демонстративно игнорируется, пишет zn.ua.

Россия продала Венесуэле более миллиона баррелей жизненно необходимого республике топлива в июне и июле, сообщает информационное агентство Bloomberg 1 августа со ссылкой на источники и данные по передвижению судов.

Подчеркивается, что Москва проигнорировала тот факт, что против Венесуэлы действуют санкции США.

Агентство утверждает, что Каракас получил от Москвы не менее 616 тыс. баррелей бензина и 500 тыс. вакуумного газойля, который также используется для производства бензина. Схема поставки оказалась достаточно простой – грузы отправлялись из Тамани на Мальту, где перегружались на другие суда и доставлялись в Венесуэлу.

"Российская схема", отметило агентство, занимает около 30 дней, тогда как для доставки топлива из США в Венесуэлу нужно немногим больше недели.


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