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Роскачество рассказало, как обезопасить ноутбук с помощью изоленты

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  • 2.08.2019, 10:29
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Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества посоветовали заклеивать камеру и микрофон ноутбуков.

Об этом говорится в рекомендациях, составленных экспертами, сообщает ТАСС.

В ведомстве считают, что заклеивать камеру и микрофон нужно, когда они не используются. Это можно сделать с помощью скотча, изоленты или специальных шторок.

"Вынуждены констатировать, что, действительно, заклейка камеры и микрофона - уже не паранойя, а одно из правил "цифровой гигиены", - заявил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Как пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман, некоторые вредоносные программы могут активировать микрофон или камеру на устройстве.

Также эксперты напомнили, что смартфоны всегда шпионят за владельцами. Они отметили, что по возможности нужно ограничивать приложениям доступ к камере, микрофону, фотографиям, геолокации.


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