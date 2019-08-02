Российских полицейских, разгонявших митинг в Москве, «кинули» на деньги 16 2.08.2019, 10:55

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Фото: ТАСС

Полицейские остались без денежных компенсаций и отгулов.

В России МВД не заплатит денежные компенсации сотрудникам полиции, вызванным на работу в выходной день 27 июля для участия в разгоне протестной акции в центре Москвы.

Об этом пишет Znak.com со ссылкой на администратора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, которому поступают жалобы от полицейских.

Воронцов подчеркивает, что когда полицейских вызывают на работу в выходной день, должен оформляться соответствующий приказ, позволяющий сотруднику рассчитывать в будущем на денежную компенсацию или отгул. В случае с субботой, 27 июля, такой приказ был подписан только для сотрудников центрального аппарата МВД — управленцев, аналитиков и, как выразился Воронцов, «других работников бумаги и пера».

— Те же, кто по распоряжению Горового приехал в Москву из регионов или административных округов столицы, такого приказа не видели. Им просто сказали — «выходи на работу!», «ты же присягу дал?» и все.

Для разгона митинга в Москву были переброшены 400 полицейских из Владимирской, Калужской, Рязанской, Тверской, Тульской, Смоленской, Ярославской и Московской областей. Также к этому привлекались более 100 сотрудников центрального аппарата МВД и 300 человек из образовательных и иных учреждений ведомства.

На акции были задержаны более 1300 человек, более двухсот провели ночь в полиции. По факту митинга СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.