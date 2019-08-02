В 66 лет на зону: Как аврал в Шклове перед приездом Лукашенко закончилось для пенсионера тюрьмой 2.08.2019, 12:31

За Владимира Битковского борется дочь.

На 66-летнего пенсионера из Шклова Владимира Битковского возложили вину за кражу 31 вентилятора с бумажной фабрики "Спартак", передает "Радыё Свабода". Техника исчезла со склада вскоре после завершения в 2011 году реконструкции предприятия и визита на него Лукашенко. Дочь осужденного Анна Ильина два года собирает доказательства невиновности родителя, которому присудили три года колонии усиленного режима.

В 2011 году Владимир Битковский отвечал за технический надзор за строительно-монтажными работами. Этого следствию было достаточно, чтобы обвинить его в злоупотреблении должностными полномочиями, а суду в 2019-м - отправить на три года в колонию усиленного режима. Вентиляторы же, как и тех, кто их украл, ищут до сих пор.

У дочери осужденного Анны Ильиной 17-летний стаж юриста с экономическим образованием. Она рассказала, с чего началось уголовное преследование, как велось следствие и в каких условиях сидит отец-пенсионер.

Что произошло на фабрике

Объект ввели в эксплуатацию без вентиляционных систем двух цехов, но заключение о его готовности выдали, чтобы уложиться в установленные сроки завершения работ.

Для приемной комиссии 31 вентилятор расставили на крыше согласно проекту, но не подключали к системе. Перед визитом Лукашенко их убрали и сдали на склад. Со склада оборудование и исчезла.

Отсутствие вентиляторов проявилось в 2015 году во время инвентаризации, проведенной по инициативе директора предприятия Олега Мисюрова. Он написал заявление в районную прокуратуру, а та - в Следственный комитет. Уголовное дело об исчезновении оборудования начали в 2017-м.

«24 фигурантa дела избежали наказания»

Анна Ильина говорит: чтобы разобраться в уголовном деле, маловато юридической практики. Необходимо иметь экономические знания. Она утверждает, что собрала достаточно документов о невиновности отца. Среди доказательств называет то, что фабрика отказалась от претензий к нему. И то, что по самому факту кражи вентиляторов в мае 2018 года начали другое уголовное дело, в отношении неустановленных лиц, а преследование Битковского по нему прекратили.

«Конечно же, виновный за упущения в реконструкции "Спартака" должен был быть, и им назначили моего папу. Мы не требуем его оправдания, а хотим, чтобы расследование дела было объективным и законным", - говорит она.

По ее словам, кроме отца, фигурантами дела были еще 24 лица, которые должны были контролировать установление вентиляционных систем. Среди них чиновники с влиятельными родственниками. Они избежали уголовной ответственности за служебную халатность, ибо вышел 5-летний срок наказания. В отношении остальных уголовное преследование прекратили за отсутствием состава преступления.

Анна утверждает, что на свидетелей, которые давали показания на отца, проводилось давление. По ее словам, следователь просил их подписать готовые протоколы. Такие показания, полученные с нарушением надлежащей процедуры, легли в основу обвинительного приговора.

Анна жаловалась в службу безопасности Следственного комитета на незаконные действия следователя, но ей отписали, что факты не подтвердились.

Вентиляторы не крал, но сидеть будет

Владимир Битковский работал главным специалистом по строительству другого шкловского предприятия - завода газетной бумаги. На «Спартак» его откомандировали в 2009 году согласно договору между этим предприятием и заводомом газетной бумаги на оказание услуг технического надзора. Эти функции он выполнял до 2011 года. Претензии к нему у следствия появились в 2017-м.

7 марта 2019 года Шкловский суд наказал его 4 годами колонии усиленного режима за злоупотребление служебными полномочиями. Согласно приговору, он нанес бумажной фабрике «Спартак» ущерб на 26 тысяч рублей. В его действиях суд усмотрел «корыстную заинтересованность, которая проявилась в желании создать видимость честного исполнения служебных обязанностей» и получить за это премию.

29 июля Могилевский областной суд уменьшил Битковскому наказание до 3 лет.

На рассмотрении его апелляции прокурор сказал, что обвиняемый создал условия для исчезновения оборудования. По его словам выходило, что те, кто украл вентиляторы, нераскрыты до сих пор, и подтвердил, что в настоящее время расследуется уголовное дело.

Обвиняемый: дело сфальсифицировано

Владимир Битковский вины не признает. Заявляет, что уголовное дело против него сфальсифицировано.

Настаивает, что не подписывал актов о приемке объекта в эксплуатацию, так как не имел на то полномочий, поэтому обвинение в их превышении необоснованное.

Напомнил, что реконструкцию фабрики закончили с незавершенным строительством и что до сих пор на фабрике люди работают во вредных условиях без вентиляции.

На постановление Могилевского областного суда об уменьшении наказания на год обвиняемый отреагировал репликой: «Нет закона в Республике Беларусь».

«С 2011 года люди работают во вредных условиях, и никого это не волнует»

Анна говорит, что, по ее данным, 6 вентиляторов нашлись на самой фабрике. Ими заменили дорогие кондиционеры для бумагоделательной машины. Работники же двух «модернизированных» цехов с 2011 года работают без систем вентилирования.

Она обращала на это внимание КГБ, Госконтроля, Следственного комитета, прокуратуры и даже помощника Лукашенко по национальной безопасности Виктора Лукашенко. Доказывала, что ситуация требует проверки и срочного реагирования, поскольку нарушена статья Уголовного кодекса «Принятие в эксплуатацию экологически опасного объекта». На обращения получала отписки.

«Если люди десять лет работают без вентиляторы, во вредных условиях, то первый вопрос у адекватного человека - кто это позволяет? И выясняется, что никого эта ситуация не волнует. Руководство удовлетворилось заключением папы и этим подстраховалось», - возмущается Анна.

На самом предприятии относительно сведений Анны Ильиной про якобы найденые 6 вентилятор сказали, что такой информации у них нет. На просьбу прокомментировать ее слова о работе работников без системы вентилирования главный инженер «Спартака» Андрей Лузин сообщил, что «это вопрос касается производства и такие сведения конфиденциальные». Представитель администрации посоветовал обратиться с письменным запросом.

Смерть Патрончик повлиялa на смягчение меры пресечения Битковскoму

Владимира Битковскoгo первый раз арестовали в конце апреля 2018 года. 7 мая Анна узнала, что в заключении умер пенсионер, бывший директор Круглянской ПМК-266 Николай Патрончик. Его содержали в том же Могилевском изоляторе, что и ее отца.

«Новость о смерти Патрончикa меня шокировалa, - вспоминает Анна. - Я понимала, что мой отец там же и серьезных болезней у него не меньше, чем у Патрончика, поэтому с ним может произойти то же самое ».

Она говорит, что у отца некроз сердца. Кроме того, он живет с последствиями производственной травмы - перелом основания черепа. В молодости, когда работал на стройке, на него упал поддон с кирпичом. Имеет другие болезни, присущие людям пожилого возраста.

По словам Анны, ей «чудом» удалось попасть на прием к начальнику Следственного комитета по Могилевской области и на примере смерти Николая Патрончика доказать, что состояние здоровья отца требует изменения меры пресечения.

Чиновник согласился, но обязал собрать медицинские документы и найти поручителей из числа «серьезных людей, которые вызывают доверие». 11 мая после двух недель неволи Битковского отправили под домашний арест в связи с состоянием здоровья. Дочери было запрещено приближаться к нему.

«Жил он в Шклове и ездил в Могилев на работу. Следователь подбивал руководство организации, где папа работал, чтобы его уволили, но оно не поддалось. Трудовые отношения с папой остановили вскоре после того, как осудили 7 марта 2019 года», - отмечает Анна.

По ее словам, до встречи с руководителем областного управления Следственного комитета здоровьем подозреваемого в преступлении пенсионера следователь не интересовался. Документов об этом в материалах дела не было.

У пожилого заключенного постельный режим. Лекарства покупает дочь

Второй раз Битковскoгo взяли под стражу в этом году 7 марта, сразу после оглашения приговора. Анна надеялась, что с учетом состояния здоровья и отбывания домашнего ареста без взимания наказание будет с отсрочкой, но тщетно.

На рассмотрение апелляции тюремные медики дали справку, что обвиняемому за 4 месяца неволи 8 раз оказывали помощь. На заседании Битковскому стало плохо. Ему разрешили говорить сидя. Плохо ему было и тогда, когда ждал вердикта судебной коллегии. В зале суда его держали в клетке.

Анна говорит, что в изоляторе отцу прописали постельный режим и диету. Два раза в день дают масло, яйцо и молочные продукты.

Лекарства только белорусского производства. От некоторых сидельцу-пенсионеру становится плохо, поэтому их позволяют заменять иностранными аналогами. Их приобретает Анна с теми, которых в изоляторе нет. Пакет медикаментов на полтора месяца обходится более чем в 50 рублей.

По словам собеседницы, с отцом в камере сидят преимущественно молодые люди по наркотическим статьям. Отношение к пожилому сокамернику уважительное. Его называют «дед Вова».

«Раньше не задумывалась, насколько у нас все плохо»

Анна характеризует себя как человека эмоционально сдержанного, но признается: после ареста отца не раз давилась слезами от злобы и унижения.

«Отец законопослушный человек. Всю жизнь работал. Он отличный специалист. За что с ним и нами так поступили?» - говорит собеседница.

Анна признается: до заключения родителя, как и «большинство белорусов, считала, что без вины и "железных" ее доказательств у нас вс сажают». Теперь же ясно, что виновным могут сделать любого.

«Раньше я не задумывалась, насколько у нас все плохо, - говорит она. - Когда начала писать в интернете об истории своего отца, то не ожидала столько откликов и сообщений от людей с такими же историями».

«Стыдно, что не поделился с сокамерниками хлебом»

Анна говорит, что ей трудно привыкнуть к тому, как быстро тюрьма меняет отца. По ее словам, за первые десять дней «он осунулся, похудел, а кожа стала с синим оттенком».

«Он улыбается. Говорит, что все хорошо, но видно, как ему тяжело», - замечает она.

По ее словам, отец часто пишет. В письмах просит совета по делу, подсказывает, что нужно сделать для него на свободе. Родным желает здоровья и благодарит за поддержку. Просит в передачу положить растворимый кофе и сало. Анна в передачи кладет и выпечку.

«На встрече он сказал, что пока ждал меня, то половину хлеба съел, а вторую - спрятал в камере. Сказал это шепотом и виновато. Ему было стыдно, что хлебом не поделился с сокамерниками», - вытирая слезы, упомянула она.

В одном из сообщений пенсионер сравнил себя с «Дон Кихотом, который борется с ветряными мельницами». Там же отметил, что «надо продолжать бороться».

Узнав, что его собака скучает без него и подолгу не вылезать из будки, посоветовал родным «пообщаться с ней, потому что она все понимает».