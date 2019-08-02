Агентство «Интерфакс-Украина» аннулировало новость об отставке Богдана 1 2.08.2019, 11:54

Андрей Богдан

Фото: УНІАН

Новость об отставке главы Офиса президента Украины не подтвердилась.

Информационное агентство "Интерфакс-Украина" аннулировало новость от 1 августа об отставке главы Офиса президента Украины Андрея Богдана, сообщается 2 августа на сайте агентства.

"Новость "Богдан написал заявление об отставке с должности главы Офиса президента – источник" от 19.42 01.08.2019 аннулируется. Агентство "Интерфакс-Украина" приносит извинения читателям", – говорится в сообщении.

1 августа "Интерфакс-Украина" первым, со ссылкой на свои источники, сообщило об отставке Богдана. Следом за ним эту информацию опубликовали ряд СМИ.