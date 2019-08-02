«Следствием «закона об отсрочках» станет еще больший отток молодежи за границу» 3 2.08.2019, 12:50

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В Минске подают заявки на пикеты против «закона об отсрочках».

23-летний Валентин Милешко подал заявку на одиночный пикет и хочет собирать подписи за отмену «закона об отсрочках», передает «Радыё Свабода».

«Мне звонили из администрации, сказали: «Мы решим, нужно это или нет», - рассказывает Валентин. - Но это не им решать! Это гражданское право любого человека!»

Валентин Милешко - участник кампании «Протест BY». За несколько дней в телеграмм-чате компании собралось более 2000 человек, а петиция за отмену закона собрала 10 000 подписей (это максимально доступная цифра).

Два десятка участников компании собираются подавать заявки на одиночные пикеты. Валентин говорит, что некоторые это уже сделали. Он сам подал заявку 31 августа, чтобы провести пикет в парке имени 50-летия Октября.

«Заявку зарегистрировали и расписали на управление идеологической работы Заводского района. Мне 1 августа позвонили оттуда, спрашивали, с какой целью организовываем, кого собираемся агитировать, неужели нет никаких других способов информирования людей в стране», - рассказывает Валентин.

«Я с вами эту тему обсуждать не буду», - ответила на запрос журналистов Валентина Попкова, заместитель начальника управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Заводского района Минска. Она разговаривала с Валентином по телефону. В ответ на просьбу сообщить, сколько заявок на подобные пикеты подано и какие шансы, что они будут разрешены, Попкова посоветовала почитать, что написано о процедуре проведения пикетов на сайте Мингорисполкома.

Милешко также проинформировали, что, чтобы провести пикет, ему нужно будет оплатить по 3 базовые величины в каждую инстанцию: милицию, поликлинику и Зеленстрой.

«Даже если один человек, нужно будет убирать, охранять и следить за безопасностью», - улыбается парень. Пикет может обойтись ему в сумму не менее 230 рублей.

Согласно новому закону, отсрочка от армии для получения образования будет предоставляться только один раз. В Минобороны нововведения объяснили нехваткой призывников и отметили, что новые правила позволят каждый год набирать на 4,5 тысячи больше молодых солдат, чем раньше.

Имидж белорусской армии значительно пострадал после «дела Коржича».

3 октября 2017 года 21-летнего рядового Александра Коржича нашли в петле со связанными ногами и натянутой на голову майкой в подвале мeдроты воинской части в Печах под Борисовом. Несколько сослуживцев Коржича на заседании сообщили, что слышали, будто майка была обмотана скотчем. Дело получило большой резонанс в обществе. Мать погибшего солдата Светлана Коржич стала символом борьбы с дедовщиной.

Расследование дела Коржича длилoсь около 9 месяцев. Результатом его стали также десятки судов о дедовщине в армии, которые прошли по всей Беларуси.

Лукашенко уже подписал закон, он вступит в силу с 10 августа. Таким образом, осенний призыв начнется уже по новым правилам. Это означает, что некоторые ребята-магистранты вместо учебы пойдут служить.

«Мне 23 года, у меня есть военный билет, но отсрочка вскоре закончится и через 2 месяца будет пересмотр, - говорит Валентин Милешко. - Я тоже поступил в магистратуру, поэтому меня все это касается непосредственно».

С самим «законом об отсрочке» Валентин Милешко категорически не согласен.

«Это еще большее возвращение к СССР, нарушение права на образование, - говорит он. - Следствием этого закона станет еще больший отток молодых людей за границу. И так много людей уезжает, а будет еще больше. Это неадекватный закон».

Валентин Милешко считает, что Беларусь должна двигаться в сторону контрактной армии.

Компания «Протест BY» сообщала, что готовит массовый митинг в Минске против «закона об отсрочках» в начале осени.