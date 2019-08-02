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Зеленский рассказал о заявлении об увольнении Богдана

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  • 2.08.2019, 13:03
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Владимир Зеленский и Андрей Богдан
Фото: Пресс-служба президента Украины

Президент Украины подтвердил, что такой документ существует.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава Офиса президента Андрей Богдан написал заявление об увольнении. Об этом он сказал журналистам во время визита в Ивано-Франковскую область, сообщает "Гордон" со ссылкой на пресс-служба президента Украины.

"Мы не держимся за власть. Мы – все ключевые люди, которые со мной пришли, – договорились с самого начала, напишем заявления на увольнение, если общество или президент не будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украины задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку", – заявил Владимир Зеленский.

Президент Украины уточнил, что на сегодняшний день не подписывал заявление Богдана.

Зеленский отметил, что при необходимости может показать обществу заявления на увольнение от членов его команды.


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