10 советов, как собраться в путешествие 2.08.2019, 13:11

Напишите список всех необходимых вещей в поездке.

Для того, чтобы поездка была удачной и доставила вам только удовольствие, необходимо заранее обдумать, а лучше записать, что вам будет необходимо, пишет сайт fakty.com.ua.

Как собраться в путешествие:

1. Напишите список всех необходимых вещей в поездке (учитывайте количество дней и дальность вашей поездки, а также посмотрите на прогноз погоды). Для тех, кто собирается на необычный отдых, стоит составить еще один список, где будет указано все снаряжение, что вам может пригодится.

2. Соберите сумку или чемодан, взвесьте ее, затем еще раз перепакуйте вещи. Так вы поймете, что занимает много места и утяжеляет ваш багаж, а также сможете избавиться от того, что не пригодится.

3. Техника. В зависимости от цели вашей поездки зависит и то, сколько техники вам придется взять с собой. Большую часть (читалка, словарь, карты, фотоаппарат) может заменить смартфон. Для этого заранее установите все необходимые приложение и скачайте файлы, которые дадут вам офф-лайн доступ к ним. Обязательно возьмите с собой зарядное устройство и power bank с емкостью, которая позволит зарядить ваш телефон минимум 2 раза. Не забудьте про наушники и универсальный переходник для розеток. В зависимости от того, где вы будете останавливаться, возьмите фен или другое устройство для укладки и сушки волос. Если поездка у вас рабочая, возьмите ноутбук или мощный планшет, не забудьте про зарядное устройство для них.

4. Мелочи в поездке, которые вас могут выручить: небольшая сумочка или прогулочный рюкзак, блокнот и ручка, зонт или дождевик, полотенце, маска для сна, солнечные очки, салфетки, вьетнамки, пластырь.

5. Средства гигиены. При сборе важно учитывать количество дней на сколько вы отправляетесь в поездку и какой у вас багаж. Если вы летите только с ручной кладью, то все ваши баночки с жидкостью должны быть объемом не более 100 мл. и в сумме не более 1 л. Что брать обязательно: зубную пасту и зубную щетку (можно заменить частично зубной нитью), бритву (для провоза бриты в ручной клади дополнительно ознакомьтесь с правилами авиакомпании), расческа, дезодорант (если летите только с ручной кладью, берите твердый дезодорант, либо жидкий). Что может понадобиться: ватные палочки и диски, бальзам для губ, гель для рук с дезинфекцией, крем от солнца, кремы для лица и тела, очки или контактные линзы, декоративная косметика, шампунь и гель для душа.

6. Что брать из одежды: блузка или рубашка, джинсы, брюки или штаны, шорты, теплая кофта или худи, нижнее белье, носки, вторая пара удобной обуви, пара футболок, шорты, юбка или платье. Если вы летите на море, то обязательно возьмите купальник.

7. Не перевозите с собой слишком большие суммы денег. Лучше возьмите с собой немного наличных денег (предварительно разменяйте, чтобы было по больше банкнот с мелким номиналом), остальное оставьте на банковской карте.

8. Когда пакуете рюкзак или чемодан, в низ кладите вещи, которые вам сразу не понадобятся. Всю технику берите только в ручную кладь. Если ваш чемодан поедет в багаже, то стоит с собой взять еще пленку, чтобы на обратном пути запаковать его.

9. Для того, чтобы не скучать в пути, скачайте любимую книгу или фильм на смартфон.

10. Совет по продуктам в дороге – не набирайте слишком много. Не берите те, которые быстро портятся, или жирные продукты, а также продукты, которые имеют сильный резкий запах. Если вы летите в другую страну, возьмите пару батончиков и немного гречки, ее легко приготовить в любом месте.

Не выбрасывайте список перед отъездом, храните его, потому что со временем он еще может понадобиться.