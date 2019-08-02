Дохозяйничались 7 Валерий Коронкевич

2.08.2019, 13:23

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Пожинаете плоды своей погони за сиюминутными решениями, господа.

Когда слышу правильные слова больших начальников о том, что пьянству надо объявить бескомпромиссную войну, то горько усмехаюсь.

Ну да, «зеленый змий» и трудовая дисциплина попросту несовместимы. Но с другой стороны: а разве не те же самые руководители толкают людей к водке и «чернилу»? Годами не могут обеспечить людей нормальной зарплатой, организовать их быт, человеческие условия на фермах, зернотоках, мехдворах… В итоге отток кадров, опустение глубинки. К сожалению, опускаются, деградируют и многие из тех, кто потерял веру в будущее и смысл своего существования видит, пожалуй, лишь на дне стакана.

Приведу картинку из жизни района.

Один из руководителей высокого ранга (не буду называть фамилий) очень расстроился, осмотрев один из «горящих» объектов… Состояние его было никудышным. «Кто так запустил?! Сюда этого разгильдяя!» Не сразу, но работягу, завалившего дело, привели.

Начальник начал закипать, но «специалист» лишь махнул рукой: «Послушайте, у меня и так от вчерашнего башка трещит, а тут еще вы шумите, потише можно?» — «Да как ты смеешь? Да я...» — «И что сделаете? Уволите? А кто со всеми этими железяками разберется? Их же только я могу собрать да запустить! Так что спокойненько… И еще: заработок у нас нищенский, похмелиться не на что… Хотите, чтобы все заработало — гонца в магазин, без чекушки «беленькой» ничего делать не буду…»

И это не выдумка, не преувеличение — просто картинка с натуры, как говорится. Удивляться нечему: споили народ, вот и пожинайте посеянное. Людей в хозяйствах мало, толковых кадров еще меньше, они цену себе знают, вот и куражатся, когда мучаются с похмелья. Прекрасно знают: заменить их практически некем…

А ведь еще совсем недавно, всего два-три года назад, этот же руководитель кричал: «Ты уволен! На твое место в очереди стоит десять человек». Конечно, привирал: не десяток, но человека четыре, сведущих в том деле, тогда в хозяйстве действительно были. Но «дохозяйничались» до того, что остался один. Реально незаменимый. И очень хорошо, что после «беленькой» он не натворил в тот день чудес…

Так что понимаю гнев большого начальника, но с другой стороны — а разве он не причастен к опусканию общества? Пожинаете плоды своей погони за сиюминутными решениями, господа…

Валерий Коронкевич, «Свободные новости»