Президент «Ислочи»: Предложение Глебу вообще висит в воздухе уже года два 2.08.2019, 14:06

Владимир Пинчук

ФОТО: CTV.BY

Владимир Пинчук заявил, что готов взять футболиста в качестве играющего тренера.

Учредитель «Ислочи» Владимир Пинчук в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Азаркевичу рассказал о том, что клуб действительно держит готовый контракт для полузащитника Александра Глеба, который после ухода из БАТЭ остается без клуба.

– Расскажите все-таки про Глеба. Звали его к себе или нет?

– Лично с ним не разговаривал. Но люди из клуба периодически общаются с Сашей. Естественно, будем рады видеть его у нас. Совсем не против, чтобы он пришел. Предложение Глебу вообще висит в воздухе уже года два. Но все зависит от самого Александра и его желания. Если ему будет интересно, и он захочет помочь нам своим опытом и мастерством – пожалуйста. Может быть, даже в роли играющего тренера.

– И все равно это определенный риск, учитывая хотя бы синтетику.

– Речь идет не только об игровых качествах. Присутствие Глеба поднимет дух команды, она получит новый заряд. Думаю, для всех это будет плюс.

– Ну и пиар?

– Отчасти да. В плане имиджа это тоже пошло бы нам на пользу, – сказал Пинчук.