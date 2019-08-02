В Млечном Пути замечена звезда с рекордной скоростью 2.08.2019, 14:11

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Звезда главной последовательности оказалась самой быстрой из когда-либо обнаруженных в галактике.

Астрономы случайно обнаружили в Млечном Пути новую звезду главной последовательности, которая оказалась самой быстрой из всех, когда-либо найденных в галактике. Светило двигается со скоростью 1700 километров в секунду, сообщает zn.ua со ссылкой на Naked science.

По словам исследователей, звезда S5-HVS1 относительно молодая, ее возраст составляет всего 500 миллионов лет. Светило тяжелее Солнца в 2,5 раза и относится к главной последовательности класса А, как Сириус А, Альтаир и Вега.

По расчетам исследователей, звезда вылетела из центра Млечного Пути около 4,8 миллионов лет назад. Ученые считают, что энергии, которая понадобилась, чтобы запустить S5-HVS1 в пространство, достаточно, чтобы ускорить Землю до 99,7% от скорости света.

Вместе с тем, почему именно светило было выброшено из центра галактики, исследователи не знают. Вероятно, что S5-HVS1 – это компонент двойной системы, которая подошла очень близко к границам черной дыры в центре Млечного Пути. Одна из звезд была поглощена черной дырой, а вторая, S5-HVS1, вылетела из центра галактики на огромной скорости.

Другая теория ученых состоит в том, что несколько миллионов лет назад центр нашей галактики столкнулся с меньшей по размеру черной дырой, в результате чего множество звезд было выброшено в космическое пространство.