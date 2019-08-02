Глава Офиса президента Украины рассказал, как его заявление об отставке попало в Cеть

Глава Офиса президента Украины рассказал, как его заявление об отставке попало в Cеть4
- 2.08.2019, 14:33
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Подобное заявление писали все члены команды Зеленского.
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан прокомментировал обнародование его заявления об отставке в Интернете.
Он подтвердил, что заявления об отставке писали все кадры Владимира Зеленского, сообщает «Укринформ».
«Заявления писал, все писали. Как оно появилось в интернете, не знаю. Может — журналисты-расследователи, может, СБУ, может, провокация спецслужб», — сказал Богдан.
На вопрос, есть ли у него желание уволиться, он ответил: «Желание мое мало от чего зависит. Президент может подписать такое заявление в любой момент».