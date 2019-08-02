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Госсекретарь США: Россия несет единоличную ответственность за разрыв ДРСМД

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  • 2.08.2019, 14:59
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Майк Помпео
Фото:Reuters

Вашингтон официально вышел из ракетного договора.

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу, 2 августа, официально объявил о выходе страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), полностью возложив вину за это на Россию, сообщает «Новое время».

Он напомнил, что 2 февраля 2019 года США дали России полгода, чтобы вернуться к соблюдению ракетного договора, но Москва отказалась от этого.

«США не могут быть участником договора, когда другие его нарушают. Россия несет полную ответственность за это», — написал Помпео в Twitter.

Ранее в этот же день Министерство иностранных дел РФ также официально объявило о прекращении действия ракетного договора.


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