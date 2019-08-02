Госсекретарь США: Россия несет единоличную ответственность за разрыв ДРСМД 1 2.08.2019, 14:59

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Майк Помпео

Фото:Reuters

Вашингтон официально вышел из ракетного договора.

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу, 2 августа, официально объявил о выходе страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), полностью возложив вину за это на Россию, сообщает «Новое время».

Он напомнил, что 2 февраля 2019 года США дали России полгода, чтобы вернуться к соблюдению ракетного договора, но Москва отказалась от этого.

«США не могут быть участником договора, когда другие его нарушают. Россия несет полную ответственность за это», — написал Помпео в Twitter.

On Feb 2nd, 2019 the U.S. gave Russia six months to return to compliance with the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty. Russia refused, so the treaty ends today. The U.S. will not remain party to a treaty when others violate it. Russia bears sole responsibility. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 2 августа 2019 г.

Ранее в этот же день Министерство иностранных дел РФ также официально объявило о прекращении действия ракетного договора.