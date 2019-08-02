Рецессия охватила пол-России 5 2.08.2019, 15:19

2,236

В 40 субъектах РФ экономика уже падает.

В то время как Росстат фиксирует экономический рост 13 кварталов подряд, выжимая десятые доли процента из сводного ВВП по стране, половина российских регионов уже находятся в рецессии, пишет сайт finanz.ru.

Индекс региональной экономической активности (РЭА), который рассчитывает Высшая школа экономики, в мае зафиксировал обвальное падение - с 61,7% до 51,7%, а его итоговое значение оказалось минимальным с апреля 2017 года.

За месяц количество субъектов РФ, где экономика продолжает оставаться в плюсе (значение РЭА выше 50%) сократилось с 61 до 42.

При этом всего в 16 регионах рост был устойчивым и охватывал как минимум четыре из пяти секторов (оптовая торговля, розничная торговля, промышленность, строительство, платные услуги).

Количество депрессивных субъектов, где не растет ни один сектор, подскочило в 3,5 раза - с 4 до 14.

На их долю в совокупности приходится 36,3% валового регионального продукта России (ВРП). В проблемную группу попали такие крупные регионы, как Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Челябинская область и Пермский край, указывает заместитель директора «Центра развития» ВШЭ Сергей Смирнов.

И хотя доля субъектов, в которых экономическая активность выросла по сравнению с предыдущим годом, немного превысила 50%, их удельный вес в ВРП сократился до 32,7% (после 85,8% в апреле), продолжает он.

В число наиболее успешных регионов вошли Ивановская и Кемеровская области, Республика Тыва и Алтайский край. Однако их доля в валовом региональном продукте составляет лишь 9,6%.

«Очевидно, май был далеко не лучшим месяцем для крупных регионов с большим ВРП», - констатирует Смирнов. - И хотя индекс РЭА пока не опустился ниже 50-процентного критического уровня, его траектория все более определенно указывает на переход к снижению экономической активности».

Российская экономика балансирует на грани технической рецессии, говорит директор по инвестициям «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов: в первом квартале ВВП был в плюсе в годовом выражении (на 0,5%), но относительно четвертого квартала экономика сжалась на 1,6%, и в апреле-июне этот тренд мог продолжиться.

Техническая рецессия - это спад два квартала подряд. Ее главная причина - масштабное изъятие денег из экономики, говорит Тремасов.

За январь-май ненефтегазовые поступления в консолидированный бюджет выросли 15,2% год к году, в том числе НДС- на 15,7%, налог на прибыль - на 28,8%, НДФЛ - на 9,9% гг, страховые взносы - на 10%. При этом расходы консолидированного бюджета увеличились лишь на 4,7%.