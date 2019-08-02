Белорусского дипломата, в которого стреляли в Турции, выписали из больницы 2.08.2019, 15:26

ФОТО: BURHAN OZBILICI / AP

В больнице Александр Поганшев провел чуть больше недели.

Советника по административным вопросам посольства Беларуси в Турции Александра Поганшева, в которого стрелял бывший военный, выписали из больницы. Об этом tut.by рассказал заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии белорусского МИД Андрей Шупляк.

В больнице дипломат провел чуть больше недели.

— Наш коллега идет на поправку. Сегодня его выписали из больницы. Дальнейшую реабилитацию он будет проходить в домашних условиях, — сказал Шупляк.

Напомним, в среду, 24 июля, в Анкаре полковник в отставке несколько раз выстрелил в советника посольства Беларуси в Турции Александра Поганшева, когда тот возвращался домой с ребенком. Ночью дипломату провели экстренную операцию, которая прошла успешно. Нападавший покончил жизнь самоубийством. По имеющейся информации, он состоял на учете в психоневрологическом медицинском учреждении, был психически неуравновешенным.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что в произошедшем «нет никакой политической подоплеки». Он также назвал предполагаемую причину нападения: возможно, это связано с недовольством нападавшего поведением детей, которые играли во дворе.

— Возможно, из-за этого у нападавшего и произошел такой психологический всплеск, который и привел к такому исходу, — сказал Макей.

Посол Беларуси в Турции Андрей Савиных рассказал, что сотрудник посольства и нападавший живут в одном доме, но назвать их соседями нельзя.

— Там один подъезд, но дом многоквартирный, они жили на разных этажах. Назвать соседом нападавшего нельзя, — сказал посол.