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Украина установила четырехлетний рекорд по закачке газа в подземные хранилища

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  • 2.08.2019, 15:37
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Запас прочности страны.

Украина в июле 2019 года закачала в подземные хранилища 2,3 млрд куб. м природного газа, что является максимальным месячным объемом за последние четыре года, пишет nv.ua.

По состоянию на 31 июля 2019 года запасы достигли 15,85 млрд куб. м, что на 3 млрд куб. м больше, чем на аналогичную дату прошлого года (12,84 млрд куб. м).

31 декабря заканчивается транзитный газовый контракт между Нафтогазом и Газпромом. В НАК неоднократно заявляли, что российская компания намерена полностью приостановить транзит. Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил 16 мая, что Газпром поставляет газ в Европу рекордными темпами и создает там запасы. По его словам, к началу отопительного сезона нужно накопить в ПХГ 20 млрд кубометров газа.


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